2019 yılının ilk ayını geride bıraktık. Otomotiv sektörü içerisinde bulunanlar, 2019 yılının Ocak ayı verilerinden hiç memnun değiller.

2019 yılının Ocak ayına ait otomobil satış verileri açıklandı. Açıklamalara göre otomotiv satışları, hedeflenen rakamların yakınından bile geçmiyor.

2019 Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında 14.373 adet araç satıldı. Geçen yılın aynı döneminde piyasada 35.076 araç satılmıştı. Toplam satışlarda %59,02 oranında düşüş gerçekleşti.

ODD (Otomobil Distribütörleri Derneği) tarafından yapılan açıklamalara göre otomobil satışı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %58,74 azaldı. Toplam otomobil satışı 10.979 adet oldu. Hafif ticari araç satışı ise %59,91 azalarak 3.394 adete indi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 8.465 adet araç satılmıştı.

2019 yılının Ocak ayında, 1600 CC altı araçlarda %58,2, 1601 - 2000 CC aralığındaki motor hacmine sahip araçların satışında %64,7 ve 2000 CC üstü otomobil satışında da %56,9 azalma oldu. Geçtiğimiz ay 5 adet elektrikli, 131 adet hibrit araç satıldı. Dizel otomobil satışlardaki payı %56,57 geriledi. Otomatik araçların satışlardaki payı da %65,55’e düştü.

Geçtiğimiz ay yapılan satışların büyük kısmını, vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segment araçlar oluşturdu. En yüksek paya, %56,7 ile C segmenti araçlar erişti. Otomobil tipi olarak ise en çok Sedan otomobiller tercih edildi.

Hafif ticari araçlarda ise en yüksek orana Van olarak adlandırılan araçlar sahip oldu. 2.337 adet Van satıldı ve pazarın %68,86’sını bu araçlar oluşturdu. Geçen ay ayrıca 508 adet kamyonet (%14,97), 321 adet pikap (%9,46) ve 228 adet minibüs (%6,72) satıldı.