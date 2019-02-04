Teknolojik Ürünlerin Son 1 Yılda Aldığı Zamlar

Yeni yılın gelmesi ile birlikte geçmişe daha ayrıntılı şekilde bakma fırsatı bulabiliyoruz. İşte Ocak 2018-Ocak 2019 döneminde teknolojik ürünlerin yaşadıkları fiyat artışları.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Ocak 2019 itibarıyla yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %20.35 artmış durumda. Döviz kurunun Türk Lirası’na karşı şaha kalkması ile birlikte neredeyse tamamen ithal edilmekte olan tüketici elektroniği ürünlerinin fiyatları ‘Hop hemşerim, nereye?’ dedirtecek şekilde artış gösterdi. Teknolojik ürünlerin fiyat artışında rekor ise oyun konsollarından geldi.

TÜİK verilerine göre Ocak 2019 itibarıyla ortalama konsol fiyatı 3 bin 76 TL seviyesine gelmiş durumda. Bu ortalama, Aralık 2018’de 2 bin 336 TL; Ocak 2018’de ise 1,509 TL seviyesindeydi. Bir başka deyişle oyun konsolu fiyatları son bir yılda %104; son bir ayda ise %31 artmış durumda. Gidişata bakacak olursak yakında oyun PC’lerinin oyun konsollarından daha uygun fiyatlı kalacağını söyleyebiliriz.

Akıllı telefon segmentindeki fiyat artışı ise tüketicilerin amiral gemisi segmentinden orta seviyeye kayması ile birlikte daha düşük seviyede kaldı. Ocak 2018’de 2,042 TL olan ortalama akıllı telefon fiyatı, Ocak 2019 itibarıyla 2,209 TL seviyesine gelmiş durumda. Telefon yedek parçaları, görüşme ücretleri ve internet ücretlerindeki zam ise kendini çok açık bir şekilde gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon sepetinde yer alan teknolojik ürünlerin Ocak 2018-Ocak 2019 sürecindeki fiyat değişimini aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.