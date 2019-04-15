Türkiye’de Son 1 Yılda Fiyatı En Çok Değişen Akıllı Telefon

Akıllı telefon fiyatları yeni tanıtılan modeller, döviz kuru, tüketici tepkisi ve daha birçok nedenden dolayı sürekli olarak değişiyor. Peki son 1 yıl içinde fiyatı en çok değişen akıllı telefonlar hangileri?

Türkiye’de faaliyet gösteren markalar hakkında fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone, Türkiye’de son bir yıl içinde fiyatı en fazla değişen akıllı telefonları, en fazla kampanya gerçekleştirilen akıllı telefon kategorilerini ve en fazla kampanya düzenleyen markaları açıkladı.

Habertürk tarafından yayınlanan habere göre iPhone 7 Plus 32 GB, 801 kez ile son bir yılda fiyatı en fazla değişen akıllı telefon oldu. iPhone 6S 32 GB, 778 fiyat değişimi ile ikinci; iPhone 7 32 GB ise 765 fiyat değişimi ile üçüncü sırada yer aldı. Huawei’nin Mate 10 Lite modeli 724 fiyat değişimi ile dörtdüncü; P20 Lite 64 GB da 693 fiyat değişimi ile beşinci sırada yer aldı.

Araştırma, akıllı telefon pazarının 2019 yılının ilk üç ayında teknoloji, hiper marketler, telekom kanalları ve yerel zincirlerin insert, gazete reklamı, TV reklamı, radyo reklamlarında bulunan kampanyaları ürün, marka, kategori ve özellik göz önüne alarak da inceledi ve sonuçları ortaya çıkardı.

Elde edilen verilere göre yılın ilk üç ayında %90 ile en fazla kampanya 5.8 inç ve üzeri ekrana sahip akıllı telefonlar için düzenlendi. 5.1 inç ve 5.7 inç ekranlı telefonlar %7 ile ikinci sırada yer alırken; %2’lik paya sahip olan 4.2 inç ve 5 inç ekranlı telefonlar üçüncü sırada yer aldı. Bu istatistikten de anladığımız gibi telefon ekranları hatırı sayılır bir şekilde büyüyor.

Markalara baktığımızda ise en fazla kampanya gerçekleştiren şirketin %32 ile Samsung olduğunu görüyoruz. Apple, %24’lük pay ile listenin ikinci sırasında yer alıyor. Yerli bir akıllı telefon markası olan Casper, %19’luk pay ile üçüncü sırada. Huawei, %18 ile dördüncü; %3 ile General Mobile beşinci; %2 ile Xiaomi altıncı ve %1 ile Vestel ve LG yedinci sırada yer aldı.