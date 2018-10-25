Türkiye'de Üretilen Tuzlarda Mikroplastik Tespit Edildi

Hem insan sağlığı için hem de doğanın dengesi için en tehlikeli materyallerden biri olan plastik, artık soframızdaki tuzlara bile karışmış durumda.

Tükettiğimiz tüm ürünler giderek doğal olmaktan uzaklaşıyor ve gıda maddelerinin içinde yer alan kimyasallar sağlığımız için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu konuda son kötü haber de en çok tükettiğimiz gıda maddelerinden biri olan tuzdan geldi.

Avusturya Viyana Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve Avrupa, Rusya ve Japonya'dan katılımcıların olduğu bir araştırmada, tüm katılımcıların bağırsaklarında 5 milimetreden küçük mikroplastikler bulundu. Plastiklerin özellikle deniz canlıları üzerindeki etkilerinin sıkça araştırıldığı günümüzde, ilk kez benzer bir araştırma insan vücudu için gerçekleştirildi ve plastiklerin vücutlarımıza da girmeye başladığı keşfedildi.

Mikroplastiklerin insan vücuduna su ve gıda maddeleri ile girdiği söyleniyor ve bu gıda maddelerinin başında ise tuz geliyor. Çukurova Üniversitesi'nin bu araştırmayı temel alarak yaptığı incelemeler sonucunda ülkemizde tuz üreten 16 firmanın ürünlerinde bu mikroplastiklere rastlandı ve bu da vücudumuza sürekli olarak plastik aldığımız anlamına geliyor.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu'nun konulya ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde;

"Bu, sadece tuz üreticisi firmaların sorumlu olduğu değil, hepimizin sorumlu olduğu bir kirlilik. Biz bu çalışmayı yaparken, yemeğimize ya da salatamıza tuz atarken, tuzdaki mikro plastikleri görüp de bunu araştıralım demedik. Denizlerde plastik kirliliğini uzun zamandır çalışıyoruz. Akdeniz'de çok ciddi bir kirlilik var. Akdeniz'in bu kadar kirli olması denizden elde edilen ürünlerde de bu kirliliğin yansımalarının olacağını düşündük. Bunun ilk olarak tuzlarda araştırılması gerektiğini düşündük. Piyasadaki deniz tuzlarını, göl tuzlarını ve kaya tuzlarını toplayıp bu araştırmayı yaptık. Bu durum büyük bir risk barındırıyor. Sadece deniz tuzunda değil, göl tuzunda da ciddi bir risk var, ilginçtir ki kaya tuzunda da (Himalaya tuzu) var. Paketleme sırasında kullanılan aletlerden, giyilen elbiseden, ortama dışardan gelmiş plastikler de kaya tuzunu kirletebiliyor. Tuzların hepsi plastikler içinde satılıyor sonuçta."

Plastiğin insan sağlığına olumsuz etkileri oldukça fazla ve doğrudan vücuda girmesi de bu etkileri hayli artırıyor. Ancak temelde küresel bir sorun olan plastik kullanımı ortadan kalkmadan ve dünya bu konuda büyük bir adım atmadan bu sorunlar çözülebilecek gibi durmuyor.