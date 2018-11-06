Türkiye'de 1800 Yıllık 'Kötü Şakalı' Mozaikler Bulundu

Akıllara A.R.O.G.'da duvarlara kamyon yazıları yazan Arif karakterini getiren, son derece ilginç bir keşfe imza atıldı.

Alanya'nın yaklaşık 60 kilometre doğusunda yer alan Gazipaşa ilçesi yakınlarında yer alan 'Antiocheia ad Cragum' antik kentinin sırları açığa çıkmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz temmuz ayında yeni mozaikler keşfedilen antik kentte, şimdi de yabancı kaynaklara dahi haber olan 'ayıp şakalar' keşfedildi.

2. yüzyıldan kalma mozaikler üzerinde çalışmalarını sürdüren Nebraska Lincoln Üniversitesi arkeologu Micheal Hoffman, son keşifleri hakkında hayrete düştüklerini belirtti. Hoff'un açıklamaları şu şekilde:

"Şu an gördüğümüz şeyle hayrete düşmüş vaziyetteyiz. Gerçeği algılamak istiyorsanız, efsanelere de kulak vermelisiniz. Görünen o ki 'tuvalet şakaları' dediğimiz şey fazlasıyla evrensel bir şeymiş."

Mozaiklerde cinsel ilişki öncesi veya sonrasında, umuma açık bir tuvalette genital bölgelerini (bir kuş aracılığıyla) temizleyen birini görüyoruz. Ekibe önderlik eden Hoff, projede Amerikalı ve Türk öğrencilerin ortak bir çalışma yürüttüğünü ve her yeni yılda burada çalışmalar yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

Hoff'un sözleri şöyle noktaladı:

"Kazı çalışmaları sırasında bulduğumuz her parça seramik, sikke, cam buluntular ya da mimari yapıların hepsi oluşturmaya çalıştığımız pazılın bir parçası. Her geçen gün bulduğumuz buluntularla bu tarihsel süreci tamamlamaya çalışıyoruz."