Türkiye'de Yangınlarla Yanan Alan Miktarın Arttığı Açıklandı

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış, son 11 gün içinde gerçekleşen yangınların bilançosunun bu denli ağır olmasının nedenlerini açıkladı. Atmış, son 5 yılda yanan alanların yüzde 85 arttığını da belirtti.

11 gün boyunca tüm ülkeyi yasa boğan orman yangınları, Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı son açıklamalara göre büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Devam eden yangınlar olsa da birçoğunun söndürülmüş olması iyi bir haber ancak binlerce hektarlık alan kül olmuş durumda. Yangınların bilançosunun bu denli büyük olmasının ardında yatan sebepleri Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış açıkladı.

Erdoğan Atmış’a göre yangının günlerce kontrol altına alınamamasındaki en önemli etken erken müdahalede bulunulmamış olması. Atmış, kayıpların büyümesine neden olan unsurlardan birinin ormancılık yönetimindeki boşluk ve izlenen hatalı politikalar olduğu görüşünde.

‘Kayıpların büyük olmasının nedeni erken müdahale yapılmaması'

Birçok yerde aynı anda patlak veren yangınlara müdahaledeki gecikmenin eldeki uçak ve helikopter sayısının yetersizliği olduğunu öne süren Erdoğan Atmış, durumu şöyle ifade etti: “Yangın ilk çıktığında hem karadan hem de havadan zamanında müdahale edilebilmiş olsaydı, kayıplarımız bu kadar büyük olmazdı. Sürekli küresel ısınmadan, kuraklıktan, bitki örtüsünün kurumasından, nem açığı bulunmasından bahsedilirken ve herhangi bir kıvılcımın yangının hızla büyümesine neden olacağı bilinirken gereken önlemlerin alınmamış olması tedbirsizlik ve sorumsuzluktur.”

Prof. Dr. Erdoğan Atmış, yanan alanların büyüklüğünün sebebine değinmesinin ardından, 2015-2020 yılları arasındaki dönemde yanan alan miktarının yüzde 85, yangın başına düşen alan miktarının ise yüzde 72 arttığına işaret ediyor ve yalnızca bu veriler bile ormancılık yönetiminin geçmişe kıyasla başarısızlığının bir göstergesi olduğunu söylüyor.

Atmış, orman yangınları açısından temmuz ayının yanı sıra ağustosun da "kritik" olduğunu belirterek hazırlıklı olunması gerektiğini ifade ederken ormanlardaki insan yoğunluğunun hafifletilmesinin şart olduğunu; şehirlerin bu alanların içine kurulmasının, fabrikalar, termik santraller, maden, elektrik iletim hattı ve turizm tesisleri gibi yerlerin yangın riskini artırdığına dikkat çekti.