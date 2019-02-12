Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), geçtiğimiz 3 yıl olduğu gibi bu yıl da yapılacak iki aşamalı seçimle, 2018 yılının en iyi otomobilini belirleyecek. PPG'nin ana sponsorluğunda ve Bridghestone, Shell gibi markaların da desteği ile gerçekleşecek olan ödül töreni 16 Nisan 2019'da düzenlenecek.
Türkiye'de Yılın Otomobili (2019) Yarışmasına Katılacak Araçlar
- BMW X2
- BMW X3
- Dacia Duster
- DS 7 Crossback
- Ford Focus
- Ford EcoSport
- Honda CR-V
- Hyundai Kona
- Jaguar i-Pace
- Jaguar E-Pace
- Kia Stonic
- Kia Stinger
- Mercedes-Benz A Serisi
- Mercedes-Benz B Serisi
- Mitsubishi Eclipse Cross
- Skoda Karoq, Suzuki Jimny
- Suzuki Swift
- Toyota Corolla
- Volkswagen T-Roc
- Volvo XC40
11 Mart tarihinde, OGD üyeleri tarafından ilk oylamayla 7 finalist belirlenecek. İkinci ve son oylamaya geçilmeden önce ise 9 Nisan'da İstanbul Park'ta test sürüşü düzenlenecek. Son olarak 250 puanın tamamından, en fazla puanı alan otomobil 16 Nisan 2019'da düzenlenecek galada birinciliği göğüsleyecek.