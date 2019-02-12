Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen 'Türkiye’de Yılın Otomobili' seçimleri için adaylar resmen açıklandı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), geçtiğimiz 3 yıl olduğu gibi bu yıl da yapılacak iki aşamalı seçimle, 2018 yılının en iyi otomobilini belirleyecek. PPG'nin ana sponsorluğunda ve Bridghestone, Shell gibi markaların da desteği ile gerçekleşecek olan ödül töreni 16 Nisan 2019'da düzenlenecek.

Türkiye'de Yılın Otomobili (2019) Yarışmasına Katılacak Araçlar

BMW X2

BMW X3

Dacia Duster

DS 7 Crossback

Ford Focus

Ford EcoSport

Honda CR-V

Hyundai Kona

Jaguar i-Pace

Jaguar E-Pace

Kia Stonic

Kia Stinger

Mercedes-Benz A Serisi

Mercedes-Benz B Serisi

Mitsubishi Eclipse Cross

Skoda Karoq, Suzuki Jimny

Suzuki Swift

Toyota Corolla

Volkswagen T-Roc

Volvo XC40

11 Mart tarihinde, OGD üyeleri tarafından ilk oylamayla 7 finalist belirlenecek. İkinci ve son oylamaya geçilmeden önce ise 9 Nisan'da İstanbul Park'ta test sürüşü düzenlenecek. Son olarak 250 puanın tamamından, en fazla puanı alan otomobil 16 Nisan 2019'da düzenlenecek galada birinciliği göğüsleyecek.