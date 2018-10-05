Türkiye’de Hayati İhtiyaçların Fiyatları Ne Kadar Yükseldi?

Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizde son 1 yıllık dönemde yaşanan fiyat artışlarına dair kapsamlı bir araştırma yayınladı. Gıdadan seyahate kadar hemen hemen her alanda hissedilen zamlar, bazı ürün ya da hizmetlerin fiyatını neredeyse iki katına çıkardı. Peki hangi ürün-hizmet ne kadar artış yaşadı?

Uluslararası ticari krizlerden payını alan Türkiye, son yılların en yüksek enflasyon değerleriyle karşı karşıya. Vatandaşın alım gücü düşerken, başta büyük kısmı ithal ürünlerden oluşan teknolojiye erişim zorlaşmaya başladı. TÜİK; gıda, otomotiv, seyahat, enerji gibi temel ihtiyaçların fiyatlarındaki değişimle ilgili yeni bir araştırma yayınladı. Son 1 yılda en çok zam uygulanan şey ülkemizdeki uçak biletleri oldu. Geçtiğimiz yıl aynı döneme göre %192 oranında zam alan uçak biletlerini, gıda kategorisindeki karpuz %120 ile takip etti. AA’nın haberine göre TÜİK’in araştırma sonuçlarına detaylı olarak değiniyoruz. Gelin hep birlikte, Türkiye’deki zamlara daha yakından bakalım. Gıda grubunda yaşanan fiyat değişimleri: Karpuz: %120 2017 ortalama fiyat (kg): 0.9 TL

2018 ortalama fiyat (kg): 2.05 TL Domates: %109 2017 ortalama fiyat (kg): 2 TL

2018 ortalama fiyat (kg): 4.18 TL Salatalık: %81.7

Salça: %70.2

Kuru soğan: %70

Patates: %60.7

Biber: %52

Yumurta: %54

Margarin: %41

Peynir: %29 ila %32

Süt: %31.4

Su: %22

Tavuk eti: %24

Ekmek: %18.2

Dana eti: %4.8 Ev eşyası grubu: Kombi: %117

Fırınlı ocak: %78

Çamaşır makinesi %68

Tost makinesi ve porselen tabaklar: %59

PVC pencere: %57.7

Yatak odası takımı: %52

Bulaşık makinesi: %50

Yemek odası takımı: %49

Elektrik süpürgesi: %44

Tek kişilik yatak: %43

Buzdolabı: %41

Çatal, kaşık bıçak takımı: %31 Ev eşyası grubundaki zamların enflasyona katkısı 2.84 puan oldu. Sağlık grubundaki hizmetlerin fiyat değişimi: Normal doğum: %25.5

Kontak lens: %25.3

Diş çekimi: %23 Faturalardaki değişim: Elektrik: %33

Doğalgaz: %21

Su: %11.34

Kömür: %50 Teknolojik ürün ve iletişim fiyatlarındaki değişim: Bilgisayar: %86.7

Cep telefonu: %46.7

Televizyon: %35

İnternet bağlantısı: %20.6 Eğitim grubundaki fiyaların değişimi: Kağıt: %96.7

Kalem: %29

Üniversite katkı payı: %20.8 Otomotiv yakıt grubundaki fiyat değişimleri: Dizel otomobil: %61.1

Benzinli otomobil: %57.1

Benzin: %31

Mazot: %35.9

LPG: %25.9 Seyahat grubundaki fiyat değişimleri: Uçak bileti: %192 2017 ortalama bilet fiyatı: 392.2 TL

2018 ortalama bilet fiyatı: 1145.5 TL Yurt dışı turlar: %59

Yurt içi turlar: %46.2

Hac seyahati: %33.4

Köprü geçişleri: %25

Otoban geçişleri: %19.8

Otobüs bileti: %19 Önemli sonuçlar: Gıda grubunda nohut, mercimek, limon, hazır kahve, sarımsak ve kuru fasülye fiyatlarında düşüş yaşandı. İletişim grubunda ise cep telefonu görüşme fiyatlarında düşüş var.

TÜİK’in gıda gurubunda takip ettiği gıda ürünleri, 1 yılda ortalama %24.52 zamlandı. Gıda ürünlerinin enflasyona etkisi 6.25 puan oldu.

Alkol ve sigara grubu ürünler, %19.4 ila %29.8 zamlandı.

Altın %59 zamlandı.

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