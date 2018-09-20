Uzun bir süredir Türkiye pazarı için altyapı çalışmalarını yürüten Amazon, 19 Eylül itibariyle resmi faaliyetlerine başladı. Türk kullanıcılar sitenin açılışa özel “Fırsatlar” bölümündeki ürünler başta olmak üzere çok sayıda sipariş verdi. Günün ilerleyen saatlerinde çok sayıda kullanıcı, Amazon’u şikayet yağmuruna tuttu.

Amazon’un alışveriş anlayışına getirdiği yenilikler, firmanın diğer ülkelerde sunduğu hizmetler fazlasıyla popüler. Bu nedenle geçtiğimiz gün Türkiye faaliyetlerine başlayan Amazon’un ilgi görmemesini bekleyemezdik. Nitekim ilk gün, tahmin edilemeyen skandallarla noktalandı. Açılışın yapıldığı 19 Eylül’de farklı saatlerde siparişler veren kullanıcılar, anlık fiyat artışlarından, habersiz sipariş iptallerinden, sepette değişen ürünlerden ve özellikle ödeme aşamasında yükselen fiyatlardan şikayetçi oldular. Sikayetvar.com’daki Amazon sayfasından bazı şikayetler: Bir müşteri iPhone X 64 GB sipariş ettikten sonra yaşadığı tuhaf olayı şu şekilde aktardı: Yapılan şikaterlerin büyük kısmı akıllı telefon alışveriyle ilgiliydi: Anlaşılan o ki Amazon, Türkiye'deki fiyat politikalarını ve altyapı çalışmalarını tam anlamıyla oturtamamış durumda. Mağdur olan tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerekiyor. Bakalım çok sayıda şikayet hakkında Amazon'dan bir açıklama gelecek mi. Gelişmeler yaşandıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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