Türkiye'deki İlk Xiaomi Mağazasının Açılış Tarihi Kesinleşti

Çinli elektronik devi Xiaomi, bazı tartışmalara neden olsa da sonunda Türkiye pazarına giriş yaptı. Uzun süredir açılması beklenen Vadi İstanbul alışveriş merkezindeki mağazanın açılış tarihi ise kesinleşti.

Xiaomi, Türkiye’deki ilk resmi mağazası olan Mi Store’u İstanbul’da yer alan Vadi İstanbul AVM’de açıyor. Bir süre önce EVOFONE’un temsilciği konusunda ciddi iddialarla sarsılan geliş sürecinde artık bir pürüz kalmamış gibi görünüyor. Zira Vadi İstanbul’daki ilk Mi Store’un açılış tarihi de netleşmiş durumda.

Basına mağazanın açılış tarihi ile ilgili davetiyeler dağıtılıyor:

16 Eylül Pazar günü saat 12.00’da açılacak mağazada, Türkiye temsilcisi olan EVOFONE’dan yetkililer de bulunacaklar.

Xiaomi’nin Türkiye’de açacağı ikinci mağaza ise yine İstanbul’da olacak. Bayrampaşa’da yer alacak olan İstanbul Forum AVM içerisinde açılacak 2. mağaza, bölgesel açıdan da önem taşıyacak.

Çin devi Xiaomi, dünyanın her noktasında tıpkı Türkiye’de uyguladığı gibi bir strateji uyguluyor. Gireceği pazarlarda önce bilinirlik düzeyini yükselten marka, ardından bu pazarlar için fiziksel faaliyetler göstermeye başlıyor. Son yıllarda ithalatçı garantili ya da garantisiz şekilde yurt dışından satın alınan Xiaomi cihazlarının artışta olduğunu görmek zor değil. En azından şimdi garanti ve satış sonrası hizmetler sonrasında tüketicinin bir muhatabı olacak.

Tüm bu bilgiler göz önünde bulundurunca Xiaomi’den bir teknoloji marketi zinciri kurmasını beklemek güç. Firma bazı önemli noktalara sınırlı sayıda mağaza açtıktan sonra internet yolunu kullanarak satışlarını arttırabilir.