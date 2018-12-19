Ülkemizdeki baskın piyasa gücüne sahip firmaların duyurduğu yeni tarife fiyatlarıyla birlikte yeni bir döneme girdik. Bir kıyaslama amacıyla değil, servis sağlayıcılarının yapması gereken eksik noktaları düşünme görevini üstlenmek amacıyla, uygulanan ya da planlanan bazı ücretsiz internet projelerini derledik.

2018’in son günlerinde Türk internet kullanıcılarının beklentisi, AKK’siz bir dönemin başlayacak olması nedeniyle mutlu olmaktı, zira bu beklenti gerçekleşmedi. Ortalama 2 ila 2,5 katına çıkan fiyatlara nazaran hizmetlerde değişen tek şey AKK’nin kaldırılması olacak. Hatta buna ek olarak, "maksimum 4 Mbps hız" gibi neredeyse 10 yıl önceki standartlara sahip hizmetler, 60 TL’lik etiketlere sahip olacaklar.

Bu hafta başında sonuçlarını açıkladığımız okuyucu anketinde, internet kullanıcılarının ağırlıklı bir şekilde yüksek fiyat şartı koyan AKK’siz internet istemediklerini gördük. Eğer aklınızda AKK’siz internet hizmetini uzun süredir sunan firmalara abone olmak varsa, üzülerek söylüyoruz ki unutun. Zira altyapı sahibi olan firmalar, kira ücretlerine de zam çekmeye başladılar.

Ne yazık ki ülkemizdeki internet hizmetlerinin fiyat-performans oranı ciddi şekilde düşecek gibi görünüyor. Böyle bir durum karşısında, dünyanın farklı köşelerindeki kar odaklı olan dev şirketlerin yürüttüğü “ücretsiz internet” projeleri aklınıza gelince, ciddi bir çıkmaza girmeniz muhtemel. Facebook, SpaceX, Google gibi şirketler, farklı coğrafyalar ve hatta tüm dünya genelinde ucuz ve hatta ücretsiz projeleri yürütüyorlar. Şimdi gelin önce bu projelere bakalım.

Başlamadan önce: Ücretsiz internet projelerinin ortak amacı ne?

İnternet erişimi konusunda küresel çapta fırsat eşitsizliği var. Avustralya’da nüfusun %93’ü internete erişebilirken, Hindistan’da bu oran %22, Pakistan’da ise sadece %15. Bu durumu, her ülkeye olacağı gibi Türkiye’ye de uyarlayabiliriz. Ülkemizde metropollerdeki 16 mbps hızlardan şikayet ederken, Güneydoğu Anadolu’da bırakın 1 mbps’yi, hala internetin girmediği evler var. Şimdi bu fırsat eşitsizliğinin üzerine bir de yüksek fiyatlar ekleniyor.

Dev şirketlerin ücretsiz internet merakı, bu fırsat eşitsizliğini küresel çapta ortadan kaldırmak. Facebook ve Google atmosfer içerisinde bölgesel projelerle, SpaceX ise dünyanın çevresini saracak binlerce mini uydunun bulunduğu bir projeyle karşımızda. Teorik olarak para kaynağına ihtiyaç duyan bir hizmeti bedava satamazsınız, ancak bu şirketler bir yolunu bulmuşa benziyorlar.

Google’ın ücretsiz internet projesi: Loon

2011 yılından bu yana, dünyanın internete sınırlı ya da hiç erişimi olmayan bölgelerinde yürütülen Loon projesi, yerden 20 kilometre yukarıya kadar yükselen balonlarla ücretsiz ve hızlı internet hizmeti sunuyor.

Stratosfer’de uçan balonlar, bugüne kadar atmosferde 3 milyon kilometreden fazla yol aldılar. Üstelik bu yollar sadece test aşamasında kat edildi. Testler sırasında Peru, Porto Riko, Endonezya ve Hindistan gibi ülkelerde ücretsiz hizmeti verildi. Balon sayısı her geçen gün artarken, Google AR-GE aşamasını geçtiğimiz yıl tamamladı. Hız sınırlarının 5G standartlarına taşınması için çalışmalar yürütülüyor.

Facebook’un ücretsiz internet projesi: Internet.org

Videoda Türkçe altyazı bulunuyor

Ücretsiz internet erişimi ve fırsat eşitliği üzerine en kapsamlı projelerden olan Internet.org; pek çok servis sağlayıcısı, teknoloji şirketi, STK, akademisyenler ve uzmanların ortaklığıyla gerçekleştiriliyor. Küresel bir işbirliği olan Internet.org, 2018’in Nisan ayında 100 milyon insana ücretsiz internet erişimi sağladı.

Güneş enerjisinden güç alan çok sayıdaki insansız hava aracı ile yürütülen proje, muhtemelen önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayıda insana ücretsiz internet erişimi sağlayacak. Projenin en büyük avantajı, 5G ya da daha gelişmiş teknolojilere uyumlu hale getirilebilmesi.

SpaceX’in ucuz ve ücretsiz internet projesi:

Elon Musk’ın girişimi olan SpaceX Starlink projesi, en dikkat çeken pilot projelerin başında geliyor. Diğer projelerden farklı olarak Starlink, bölgesel değil küresel bir yapılanma üzerine kurulu. Bu satırları okumanızı sağlayan uydular, ortalama 35 bin kilometre uzağımızdalar. SpaceX ise kapsama alanı daha az, yere çok daha yakın ve atmosfer dışında olan 4425 uydu ile Dünya’nın çevresini sarmayı planlıyor.

Mart 2018’de ilk Starlink uyduları olan Tintin A ve Tintin B, Falcon 9 roketleriyle uzaya gönderildi ve ilk sinyaller başarıyla alındı. Bu uydular, nihai hedefte birbirleriyle iletişim halinde olacaklar. Uyduların yere yakın olması sinyal kayıplarını en aza indirerek, çok hızlı bağlantı kurmayı mümkün kılacak. SpaceX’in önündeki en büyük engel, gezegenin çevresini sararken diğer ülkelere bu amacını kabul ettirmek, o ülkelerle ticari anlaşmalar kurmak.

Elon Musk, bu engelin kolayca aşılabileceğini, ucuza ve hatta ihtiyacı olan bölgelerde ücretsiz internet hizmetlerinin sunulabileceğini söylüyor. Projenin AR-GE çalışmaları devam ediyor.

Sonuç:

Tüm bu projeleri ülkemizdeki tüketici menfaatinden uzaklaşmaya başlayan son durumla birlikte sunmamızın amacı, haberleşme sektöründe her şeyin mümkün olabildiğini göstermek. Özellike 5G gibi köklü bir teknoloji, bugüne kadar gerçekleşen dönüm noktalarından çok daha fazlasını sunacak kitlesel bir devrim kapıdayken, ülkemizdeki servis sağlayıcılarından adaletli bir duruş beklemek herkesin hakkı.

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