Türkiye'deki Kayıtlı Drone ve Drone Pilotu Sayısı

Türkiye'de kayıtlı insansız hava araçlarının (drone) sayısı 25.000'e yaklaşırken, söz konusu araçları kullananların sayısı ise 31.194'e ulaştı.

Günümüz dünyasının en önemli teknolojik yeniliklerden biri olan insansız hava araçlarında (drone) kayıt sayısı her geçen gün artıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, İHA Sistemleri Talimatı'nın yayımlanmasından sonra, 23 Şubat 2016 tarihi itibarıyla İHA'ların kaydı için başvurular internet üzerinden alınmaya başlandı.

Talimat çerçevesinde, azami kalkış ağırlığı 500 gram-25 kilogram aralığında olan İHA'lar ve bunları kullanacak pilotlar, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı kayıt sistemine dahil edildi.

Azami kalkış ağırlığı 500 gramın altında olan İHA'lar kapsam dışında bırakıldı. Fakat azami kalkış ağırlığı 25 kilogram-150 kilogram aralığında olan ikinci gruptaki İHA'lar ile azami kalkış ağırlığı 150 kilogramın üzerinde olan İHA'ların ise Türk hava araçları tesciline kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Öte yandan, kapalı alanlarda kullanılan İHA'lar, yere ya da herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon vb. sistemler ve devlet insansız hava araçları da talimat kapsamının dışında yer alıyor.