Türkiye'de toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düştü. Bununla beraber sektörde ithalatın payı %67 oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılına ait 9 aylık verilerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1 azalarak 132 bin 931'e, otomobil üretimi de yüzde 3 gerileyerek 86 bin 395'e düştü.

Bu yılın ocak-eylül dönemine bakıldığında ise toplam üretim geçen sene ile karşılaştrıldığında yüzde 5 azalarak 1 milyon 167 bin 28, otomobil üretimi de yüzde 8 düşerek 769 bin 464 düzeyinde gerçekleşti.



Traktör üretimi ile toplam üretim 1 milyon 199 bin 704 adet oldu.

Kullandığımız otomobillerin %67'si ithal

Bahsettiğimiz dönemlerde toplam pazar %26 daraldı. Otomobil pazarında satışlar ise yılın 9 ayında %24 azaldı ve 362 bin 465 oldu. Otomobil pazarında ithalatın payı yılın 9 aylık döneminde %67 olurken, bu oranın hafif ticari sınıfında %50 olduğu bildirildi.