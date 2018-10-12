Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılına ait 9 aylık verilerini açıkladı.
Buna göre, eylül ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1 azalarak 132 bin 931'e, otomobil üretimi de yüzde 3 gerileyerek 86 bin 395'e düştü.
Bu yılın ocak-eylül dönemine bakıldığında ise toplam üretim geçen sene ile karşılaştrıldığında yüzde 5 azalarak 1 milyon 167 bin 28, otomobil üretimi de yüzde 8 düşerek 769 bin 464 düzeyinde gerçekleşti.
Traktör üretimi ile toplam üretim 1 milyon 199 bin 704 adet oldu.
Kullandığımız otomobillerin %67'si ithal
Bahsettiğimiz dönemlerde toplam pazar %26 daraldı. Otomobil pazarında satışlar ise yılın 9 ayında %24 azaldı ve 362 bin 465 oldu. Otomobil pazarında ithalatın payı yılın 9 aylık döneminde %67 olurken, bu oranın hafif ticari sınıfında %50 olduğu bildirildi.