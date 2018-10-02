Türkiye’deki Otomotiv Satışları, Eylül Ayında da Dibi Gördü

Ticari savaşlar ve ekonomik etkiler dolayısıyla, Türkiye’deki otomotiv pazarındaki düşüş devam ediyor. Ağustos 2018’de, bir önceki yılın Ağustos ayına kıyasla %20’lik düşüş yaşayan satışlardaki kayıp, Eylül ayında artışa geçti: Eylül 2018’de, bir önceki yılın Eylül ayına göre %26.12 oranında azalma yaşandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2018 Eylül ayının satış verilerini açıkladı. Geçtiğimiz ay yaşanan otomobil ve hafif ticari araç pazarlarındaki satış miktarındaki azalma artarak devam ediyor. Ağuston 2018’de bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %20 oranında satış kaybeden pazar, Eylül ayında %26.12’lik düşüş yaşadı.

Yayınlanan rapora göre, bir önceki aya göre otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yaşanan azalma ise %67.7 oranında. Ay boyunva satılan hafif ticari araç ve otomobil sayısı ise 23.028 adette kaldı. Hemen hemen aynı miktarda bir düşüş de salt otomobil satışlarında gerçekleşti. Türkiye’de Eylül ayında toplam 17.595 adet otomobil satışı gerçekleşti. Bir önceki aya kıyasla %67.06 oranında daha az otomobil satıldı.

Sadece hafif ticari araç konusunu ele alacak olursak, satışların %69.7 azaldığını görüyoruz. Adet bazında Eylül 2018 içerisinde sadece 5.433 adet hafif ticari araç satılabildi.

2018’in ilk dokuz aylık dönemindeki satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %26.12 geriledi. İlk dokuz ay boyunca Türkiye’de 463.456 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Bu daralma oran olarak %23.05 ile otomobil satışlarında, %33 ile hafif ticari araç satışlarında kayıp anlamına geliyor.