Türkiye'deki Oyuncular Fortnite Oynarken En Çok Ne Dinliyor?

Spotify, Türkiye'deki oyuncuların Fortnite oynarken en çok dinlediği parçaları listeledi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Battle Royale fırtınası esmeye devam ediyor. PUBG'nin taşıdığı bayrağı devralan ve dünyanın açık ara en çok anlık oyuncu sayısına sahip olan oyunu Fortnite oynarken en çok dinlenilen parçalar ve sanatçılar belli oldu.

Dinlenilen sanatçılara göz attığımızda Imagine Dragons'tan Post Malone'a oldukça geniş bir skala göze çarpıyor.

En Çok Dinlenen 10 Sanatçı

1. NerdOut

2. XXXTENTACION

3. Imagine Dragons

4. Drake

5. The Chainsmokers

6. Marshmello

7. Major Lazer

8. Alan Walker

9. Post Malone

10. Eminem

Türkiye'de Fortnite oynayan oyuncuların en çok dinlediği parçalarda sadece bir yerli parça yer alabilmiş. Bu parça da Ezhel'den Geceler oluyor. Dilerseniz diğer parçalara da göz atalım.

En Çok Dinlenen 10 Şarkı