Türkiye'deki YouTube Fenomenlerinin Başarılarının Sırrı Ne?

İzmir’de bulunan Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri Doç. Dr. Ferah Onat ve Dr. Göker Gülay, 10 YouTube fenomeninin videolarını inceleyerek, ilgi görme sebeplerini araştırdı.

Videoların hemen hemen tamamında fenomenlerin; duygularından, kişisel deneyimlerinden, geçmişlerinden söz ettikleri; çekimleri evlerinde, bahçelerinde ya da doğal ortamlarda gerçekleştirdikleri; seyircilerle doğrudan göz teması kurup, konuşmalarına günlük sohbete başlar gibi başlayarak hal hatır sordukları belirlendi.

Dünyanın en popüler video paylaşım sitesi YouTube, 1,5 milyara yakın izleyici sayısı, her dakika yüklenen 400 saatlik video ve her ay izlenen 6 milyar saat video ile, 18-49 yaş aralığındaki her 10 kişiden 8’inin seyrettiği ve kendi fenomenlerini yaratan bir mecra haline geldi.

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ferah Onat ve Öğretim Görevlisi Dr. Göker Gülay, seyircilerin çok beğendikleri YouTube videolarının ne gibi özellikler taşıdığını ortaya çıkarmak amacıyla bir araştırma yaptı. Söz konusu araştırma ile bu videolardaki parasosyal etkileşim öğelerinin saptanması, sınıflandırılması ve ne kadar sıklıkla kullanıldığının ortaya çıkarılması hedeflendi. Bu kapsamda, Türkiye’deki en az 100.000 takipçiye sahip ve son 1 sene içinde en az 20 içerik paylaşmış 10 YouTube kanalındaki 85 video incelendi.

İzleyicilerle nasıl etkileşim kuruyorlar?

Araştırmaya dair bilgi veren Doç. Dr. Ferah Onat, "YouTube fenomeni olarak adlandırılan dijital içerik üreticilerini ele alan araştırmada, bu kişilerin izleyicileri ile kurdukları parasosyal etkileşimi neden ve nasıl oluşturmaya çalıştıklarını tespit etmeye çalıştık. Araştırma kapsamında en çok izlenen 8 ve paylaşımlarıyla farklılık yaratan 2 YouTube ünlüsünün videoları parasosyal etkileşim unsurları açısından analiz edildi. Başka bir deyişle; seyircilerin çok izlediği, derin bağ kurdukları videoların nasıl özellikler taşıdığını ortaya çıkarmak için uğraştık" diye konuştu.

Göz teması, gündelik dil ve duyguların dışa vurumu etkili

Araştırmadan çıkan sonuçları değerlendiren Dr. Göker Gülay, "Mesela bir YouTube ünlüsünün, videolarında kişisel deneyimlerinden bahsetmesi veya duygularını dışa vurması gibi şeyler, izleyici ile olan etkileşimlerini ve bağlarını çok arttıran bir durum. İzleyicilerin çok seyredip derin bağ kurdukları videoların neredeyse tamamında, YouTube ünlülerinin %95,3 oranında duygularından söz ettikleri; bunları sözel, davranışsal veya her iki şekilde birden dışa vurdukları gözlendi. Bulgularımızda, videoların %96,5’inde izleyiciler ile doğrudan bir göz teması kurulduğu görülüyor. %92,9 oranla konuşmalara gündelik bir sohbete başlar gibi başlanıyor, hal hatır soruluyor. Videolarda duygu paylaşımı, göz teması ve günlük dil gibi unsurların olması, seyircilerle etkileşime girmeyi destekleyen ve kolaylaştıran en önemli davranışlar olarak ortaya çıktı" dedi.

Çekim için doğal mekanlar tercih ediliyor

Videonun çekildiği yerin doğal ve gerçekçi olmasının samimiyet hissini artırdığı için parasosyal etkileşimi de yükselttiğini belirten Dr. Göker Gülay, "Videoların %83,5’i içerik üreten kişinin evinde, bahçesinde ya da yaşadığı bölgeye yakın mekanlarda çekilmiş. Öbür yandan, videoları seyreden kişilerin tavsiyelerine, fikirlerine ve eleştirilerine değer verildiğinin hissettirilmesi videoların etkileşim düzeyini arttıran bir başka faktör. Sonuç olarak izleyicinin kendini rahat hissedeceği, kendisiyle yüz yüze iletişimin bütün özelliklerini kullanarak iletişim kuran, keyif aldığı müzikler kullanan YouTube ünlülerinin, parasosyal etkileşim öğelerini etkin şekilde kullandıkları görülüyor. Bu da videoların izlenme, yorum vb. sayılarına pozitif olarak yansıyor" ifadelerini kullandı.