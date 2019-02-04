Eskişehir'de Milyon Dolarlık Akrep Zehri Satılacak

Eskişehir'de kurulan bir biyolojik araştırma ve ticaret şirketi, litresi 10 milyon dolar olan akrep zehri ihraç edecek.

Şirket Ortağım Melek Yatırımcılık AŞ’ye sunulan projenin 40 farklı melek yatırımcıdan 20 milyon TL değerinde destek bulması ile birlikte kurulan ALBILA Serum ve Biyolojik Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ, dünyanın en değerli sıvılarından biri olan akrep zehrini ticari bir ürün haline getirerek litresini 10 milyon dolardan satmayı hedefliyor.

Şirketin ilk hedefi akrep, yılan ve kuduz antiserumu üretmek olacak. Akrep antiserumu zehirli hayvan sokmalarında kullanılırken, kuduz antiserumu kuduz aşısı ile birlikte kullanılıyor. 2019 yılı bitmeden ilk ürününü piyasaya sürmeyi hedefleyen şirket, sektörde Türkiye’de pazar lideri, dünyada ise söz sahibi olmayı umuyor.

Akrep ve akrep zehirleri ile ilgili uzun yıllardır çalışma gerçekleştiren Doç. Dr. Figen Çalışkan, akrep zehirlenmesinin pek çok ülkede çok ciddi bir sorun olduğunu dile getirirken, Akrep zehiri yani akrep venomlarına karşı antivenom üretmek için yine akrep venolmarına ihtiyaç duyulduğunu, doğada 2 bin akrep türü olduğunu bildiklerini ve bu bilgiden yola çıkarak hala keşfedilmemiş olanlar da dahil 170 bin akrep zehri bileşeni olması gerektiğini söyledi.