AB, Sürekli Yaz Saati Uygulamasına Geçmeye Hazırlanıyor

AB, Türkiye’nin yıllar önce geçtiği sürekli yaz saati uygulaması için bir anket düzenledi. Bu anket sonucunda yeni bir karara varılabilir.

Geçtiğimiz senelerde ülkemizde iptal edilerek sıkça tartışmalara konu olan yaz saati uygulaması, şimdi de Avrupa Birliği’nde tartışma konusu olmaya başladı. Yaz saati uygulamasını sürekli hale getirmeyi düşünen Avrupa Birliği, bunun için 4.6 milyon kişinin yer aldığı bir anket düzenledi. AB’ye üye 28 ülkenin 1981 yılından beri düzenli olarak uyduğu yaz saati uygulamasına göre her yıl mart ayının son pazar gününde saatler bir saat ileri alınıyor, her ekim ayının son pazar günü ise saatler bir saat geri alınıyordu.

Ülkemizde son 2 yıldır elektrik tasarrufu gibi gerekçeler gösterilerek iptal edilen yaz saati uygulaması, yakın zamanda AB ülkelerinde de iptal edilebilir. Özellikle kış günlerinde saatlerin geriye alınmamasından kaynaklı olarak sabah işe kalkan insanlar karanlıkta kalkıp işe gitmekten şikayet ediyorlardı. Bunun dışında günü kullanmak açısından daha iyi olan tek saat kullanımı, Avrupa ülkelerinde iptal edilirse, dünyadaki pek çok ülke benzeri adımları atmaya başlayabilir.

4.6 milyon kişinin katıldığı anketle yaz saati uygulamasını araştıran AB, anketi komisyon tarafından inceleyerek bir rapor yayınlayacak. Bu rapor sonucunda ise olumlu veya olumsuz bir karara varılması bekleniyor.