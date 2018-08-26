Dijital ekonomi ve bunun ölçülmesi konusunda eksiklerimiz olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni dönemde konuyla ilgili dev bir hamlede bulunacaklarını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de dijital ekonomi kavramının bilinmediğini ve bu sebeple ölçümlerinin de zorlu olduğunu belirterek, yeni bir hamlede bulunduklarını ifade etti. Gerçekleştirilen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar toplantısı sonrası açıklamada bulunan Varank, ‘Hızla gelişen teknoloji dünyasında öncü olmalıyız. Yeni dönemde dijital ekonominin ölçümü konusuyla ilgileniyoruz. Bu konuda kamu ve özel sektördeki tüm muhataplarımızın farkındalığını artıracağız’ dedi.

Öte yandan mevkidaşları ile ikili görüşmelerde bulunan Varank, özellikle Rusya ve Çin heyetleriyle sohbet içerisine girdi. Çin ile araştırma-geliştirme ve inovasyon konularının ele alındığını söyleyen Varank, bu ülke ile daha dengeli bir ticaret hedeflediklerini ve bu durumun her iki ülke ekonomisini de olumlu etkileyeceğini söyledi.

Bunlara ek olarak Varank, şu anda dünya ticaretinde belirsizlikler olduğunu ancak planladıkları şekilde dijital ekonomiyi geliştirirlerse, bu durumun ortadan kalkacağını ifade etti. Değiş-tokuş mekanizması geliştirebileceklerini söyleyen Varank, bu sayede para birimi hegemonyasının da kırılabileceğinin altını çizdi. Ancak bu durumun akıllıca idare edilmesi ve ülkelerin bunu değerlendirmesi gerekiyor.

Toplantıda dijital ekonomi kadar, bunun ölçülmesi konularına da değinildi. Bu konuda ölçüm için bir araç tasarlayan Varank, bu setin dijital ekonominin katma değerini belirlemeye yarayacağını anlattı. Konuşmasında kadınların da dijital ekonomide etkin olması gerektiğini belirten Varank, büyüme ve refah için kadınların gücüne ihtiyaç duyduklarını söyledi. Konunun tüm detayları ile anlaşılması ve değerlendirilmesi sayesinde, teknoloji dünyasında da Türkiye öncü rol oynayabilir.