Mayın ve Misket Bombası Gözlemleme adlı kuruluşun 2018 raporu açıklandı. Rapora göre Türkiye, dünya genelinde en büyük mayınlı alana sahip üçüncü ülke.

Mayın temizliği ve mayınlarla misket bombalarına karşı uluslararası anlaşmalara katılımın dünya çapında arttığını belirten kurum, dünya çapında 128 kilometrekarelik alanda yer alan mayınların temizlendiğini belirtti.

Rapora göre Türkiye, 100 kilometrekareden fazla mayınlı alanı bulunan 10 ülkeden biri.

Türkiye’nin toplam 164 kilometrekarelik alan oluşturan 3061 mayınlı alanı bulunuyor. Türkiye’den daha fazla mayına sahip olan iki ülke var: Finlandiya ve Bangladeş. Türkiye’nin toplam mayın sayısı 9313.

Ülkemiz, bugüne kadar 5159 mayını imha ettiğini açıkladı.

Mayınların temizlenmesi için yapılan uluslararası anlaşmalara imza atan Türkiye, 1 Mart 2014’e kadar elindeki mayınları temizlemek için anlaşma yapmıştı. Ülkemiz, 2014 yılında ek süre talep etti ve son tarih 2022 yılına çekildi.

Örgütün raporuna göre Türkiye’nin çalışmaları, sözünü yerine getirmesi için yeterli değil. Mayınlı alanlar genel olarak Ermenistan, İran, Irak ve Azerbaycan sınırı çevresinde bulunuyor.

En çok mayın temizliğini ise Afganistan, Hırvatistan, Irak ve Kamboçya olduğu açıklanırken bu dört ülke, toplam mayın temizliğinin yüzde 80’ini gerçekleştirdi.

Geçen yıl el yapımı patlayıcılar hariç, fabrika üretimi mayınlarla toplamda 4795 kişinin öldüğü açıklandı. Bu ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler ise 1093 ölüm ile Afganistan ve 887 ölüm ile Suriye.