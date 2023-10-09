Millî Savunma Bakanlığı, ASELSAN'ın geliştirdiği kamikaze insansız deniz aracı Albatros'u test etti. Bayraktar TB2 İHA'nın da eşlik ettiği test operasyonu, dünyada ilk olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, silah teknolojileri konusunda eşi benzeri görülmemiş işler yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda; insansız hava araçlarının (İHA) başarısı zaten dünyanın gündeminde. Ancak bundan sonraki aşamada insansız deniz araçlarımız da (İDA) çok konuşulacak gibi görünüyor. Zira Millî Savunma Bakanlığı, dünyanın ilk İDA-İHA müşterek operasyonunun gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamalar, Mavi Vatan'ın hiç olmadığı kadar güvenli olacağını gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin en önemli savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, bir süredir kamikaze insansız deniz aracı "Albatros" üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Tamamen yerli ve millî teknolojilerle geliştirilen Albatros, en basit anlatımı ile yüksek hızla hareket edip, düşman gemilerine çarpıyor ve patlıyordu. İşte şimdi, henüz aktif olarak kullanılmayan bu İDA'nın test operasyonu yapıldı. Mersin açıklarında İDA ve İHA'ların katılımıyla gerçekleştirilen operasyon, başarılı bir şekilde tamamlandı.

ASELSAN tarafından geliştirilen Albatros, böyle görünüyor:

Albatros, tek başına veya filo olarak yönetilebilen bir insansız deniz aracı. 7 metrelik İDA, yüksek hız ve manevra kabiliyetine sahip. Otonom çalışma sistemine sahip olan Albatros, sabit veya hareketli engellerden kaçabilme yeteneğine de sahip. Üstelik bu İDA, Bayraktar TB2 gibi İHA'larla da entegre kullanılabiliyor. İşte bu da Türkiye'nin dünyada bir ilke imza atmasını sağladı.

Peki Mersin açıklarındaki operasyonda tam olarak ne yapıldı?

Millî Savunma Bakanlığı, Albatros'un test operasyonu sırasında 22 metrelik boş ve âtıl durumda olan bir gemi kullandı. Bu gemi, Bayraktar TB2 İHA ile tespit edildi. Albatros, TB2 İHA'nın gönderdiği koordinatları işleme koydu ve hedefteki gemiye, 80 km/s civarındaki bir hızla saldırı düzenledi. Başarılı bir şekilde patlatılan gemi, dakikalar içerisinde Akdeniz'in derinliklerine gömüldü.

Albatros İDA'nın test operasyonuna ilişkin görüntüleri aşağıdan izleyebilirsiniz: