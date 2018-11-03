Federasyon Açıkladı: E-Sporcu Lisansı Nasıl Alınır?

Türkiye E-Spor Federasyonu, e-sporcu lisansı almak için yapılması gerekenleri açıkladı.

Son yıllarda ülkemizde ciddi bir ivme kazanan e-spor sektörü, artık diğer spor dallarıyla aynı kulvara girmeyi başarmış durumda. 24 Nisan 2018'de kurulan Türkiye E-Spor Federasyonu da bu yönde atılan adımlardan en büyüğü.

Türkiye E-Spor Federasyonu, yani kısa adıyla TESFED'in yayınladığı tweet; lisanslı bir e-sporcu olma hayali kuran gençlerin bu hayale nasıl erişebileceğini göstermiş oldu. Üstelik belirtilen adımları uygulayıp lisansı almak çok da zor görünmüyor.

Öncelikle sporcu lisansı almak isteyen herkesin uygulaması gereken prosedürleri tamamladıktan sonra ikinci adımda bulunduğunuz ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne giderek sicil lisans servislerine başvurmanız gerekiyor. Bulunduğunuz ildeki müdürlüklerin listesine ise buradan ulaşabilirsiniz.