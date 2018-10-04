Türkiye E-Spor Federasyonuna Bağlı İlk Kulüp Belli Oldu

Günden güne daha da geniş bir kitleye yayılan e-spor tutkusu Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın dikkatini çekince, Nisan 2018’de Türkiye e-Spor Federasyonu kurulmuştu. Şimdi de federasyon tarafından tanınan ilk resmi e-spor kulübü sonunda belli oldu.

Türkiye’deki e-spor kulüpleri için resmiyet kazandırması beklenen, e-spor dünyasını şekillendirecek ilk girişimler geçtiğimiz yılın sonlarına doğru hız kazanmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Nisan 2018’de alınan Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye e-Spor Federasyonu kurulmuştu. Federasyonun amacı, tıpkı diğer spor dallarında olduğu gibi alana ilişkin düzenlemeleri getirmek olacak.

Ülkemizde faaliyet gösterip hali hazırda uluslararası pek çok başarıya imza atan e-spor kulüpleri, federasyon üyesi olduktan sonra resmi bir kulüp olarak tanınacak. Ayrıca resmi liglerde mücadele edebilecekler.

Ülkemizdeki en genç e-spor kulüplerinden olan Great Sultans (Muhteşem Sultanlar), kuruluşlarının üzerinden henüz 1 yıl geçmeden federasyon tarafından tanınan ilk e-spor kulübü oldu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan yetenekli oyuncuları bir araya getiren kulüp; Fortnite, ZULA, FIFA, PUBG, mobil oyunlar ve yarış oyunları gibi alanlarda çok sayıda takıma sahip.

Great Sultans, Türkiye’yi uluslararası arenalarda düzenlenen e-spor turnuvalarında temsil etmek için sabırsızlanıyor. Kulübün bu yönde kadro genişlettiğini, özellikle PUBG ve FIFA takımına önemli transferler yaptıklarını da belirtelim.