Türkiye'de Elektriği Kesilen Toplam Abone Sayısı Açıklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tartışma konusu olan elektriği kesilen toplam abone sayısını açıkladı. Bakan, Türkiye'de 22 Nisan'a kadar 278 bin abonenin elektriğinin kesildiğini belirtirken, bu açıklama bir başka tartışmayı da başlattı.

Türkiye’de dövizdeki artış hammadde ve enerjide devasa zamları beraberinde getirirken, bu tüm bu zamlar da haliyle vatandaşa her geçen gün daha da artacak şekilde yansıdı. Ülkemizde zamlanması en fazla tartışılan kalemlerden biriyse elektrikti. Yılbaşına devasa bir zamla giren elektrik tarifeleri hayatımıza kademeli sistemi de soktu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriği kesilen vatandaş sayısı açıklamasına yönelik bir paylaşım yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu’nun ‘4 milyon hanenin elektriği kesik’ iddiasının ‘algı, manipülasyon ve çarpıtma’ olduğunu ifade etti. Dönmez, bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısını da paylaştı.

Bugün itibarıyla 278 bin hanede elektrik kesik

Dönmez’in paylaşımına göre 22 Nisan 2022 tarihi itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bin. Bu sayı, toplam abone sayısında %0,6’lık bölüme denk geliyor. Öte yandan bu açıklama, daha da büyük bir tartışmayı başlattı.

Kılıçdaroğlu, 4 milyon hane açıklamasını 1 yıllık süre için yapmıştı:

Kemal Kılıçdaroğlu, tartışma yaratan açıklamasında öne sürdüğü elektriği kesik hane sayısını 2021 yılı geneli olarak açıklamıştı. Bakan ise bugün itibarıyla elektriği kesik abone sayısını paylaştı. Bir anlamda iki siyasinin ortak noktada bir araya gelemediğini söyleyebiliriz. Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şu şekildeydi:

“Şimdi gelelim can alıcı soruya. 2021'de kaç abonenin elektriği kesildi derseniz... 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 4 milyon abone yahu abone. Kişi değil. Kaç kişi demek, bunun hesabını varın siz yapın. Çektiğimiz, size çektirdiğimiz çileye bakın Allah aşkına. Et ve Süt Kurumu'na yatağa aç giren çocuklar için gitmiştim. Oysa zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem de ışıksız giriyorlar yataklara. Bu eşkıya düzenine karşı faturamı ödemeyeceğimi söyledim.

Ödeyemeyeceğimden değil, ödeyebilirim ama bu nasip kısmet uğruna verilen kavgada yerimiz belli olsun istedim. Halil İbrahim sofrasına ben de oturmak istedim, ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim.”