Türkiye, Elektrik Depolamada Son Aşamalara Geldi

Elektriğin depolanması konusundaki düzenlemede son aşamaya gelindi.

Elektriğin depolanabileceği tesislerin kurulması, işletilmesi ve şebeke entegrasyonu konusundaki düzenlemede sonlara yaklaşıldı. Düzenlemenin taslağının bu hafta kamuoyu ve sektöre tanıtılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, uzmanlar dünyadaki enerji depolama örneklerini inceleyerek, bu çalışmaların Türkiye’de de hayata geçirilmesi konusunda çalıştı ve artık projeyi sona getirdi. Bu düzenleme hayata geçtikten sonra Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), mevzuatta yer alan enerji depolamayla ilgili boşluğu da dolduracak.

Bu tesislerden sonra yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji fazlası depolanacak ve elektrik talebinin yüksek olduğu dönemlerde buradan kullanılacak.

Yeni Bir Piyasa Faaliyeti Olarak Depolama

Yeni mevzuatla birlikte elektrik depolama tesisleri bir piyasa faaliyeti olarak tanımlanacak ve piyasa kuralları çerçevesinde işlem görecek. Nükleer enerji santralleri gibi baz yük santralleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarının fazla üretimleri depolanacak ve elektrik tüketiminin yoğun olduğu saatlerde depolanan elektrik şebekeye verilecek.

Enerji Verimliliği

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz konuyla ilgili olarak “Depolama tesisleri sadece arz güvenliğimize katkı sağlamayacak, enerji verimliliğini de artıracak. Görüşe açtıktan sonra sektörümüzün de sağlayacağı katkıyla mevzuata son şeklini vereceğiz.” dedi.