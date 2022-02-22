Diyarbakır ve İstanbul'da 32 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Bu baskınlarda, Türkiye'nin en büyük yasadışı bahis çetesi çökertildi. Şebekedeki para akışının 1,5 milyar TL olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sabah saatlerinde son dönemlerin belki de en büyük şafak operasyonu gerçekleştirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyeti'nin iş birliğinde gerçekleştirilen, Diyarbakır ile İstanbul'da eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda Türkiye'nin en büyük yasadışı bahis çetesi çökertildi. 32 adrese yapılan baskınlarda 6 aydır takip edilen 26 kişi kıskıvrak yakalandı.

Şafak operasyonu ile ilgili yapılan açıklamalarda hem yasadışı bahis oynatan hem de silahlı suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen G.R. isimli kişi kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgilere göre G.R.'nin aracından çok yüklü miktarda nakit para çıktı. Yapılan incelemeler sonucunda; suçun bu nakit paradan ibaret olmadığı, G.R.'nin İstanbul'daki kız arkadaşı adına eğlence mekanı açtığı, yasadışı bahisten elde ettiği geliri de kripto paraya çevirerek aklamaya çalıştığı tespit edildi.

1,5 milyar TL'lik para akışı olduğu açıklandı

Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre yasadışı bahis çetesinde 1,5 milyar liralık para akışı vardı. Çete yöneticilerinin bu haksız kazanç ile oldukça lüks bir yaşam sürdürdükleri belirtilirken operasyon kapsamında söz konusu paralara da el koyulmuş durumda. Sözcü'nün haberine göre operasyonlarda ele geçirilen para hala sayılmaya devam ediyor. Öte yandan; belirlenen 32 adresteki incelemeler de sürdürülüyor.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 26 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre bu şüpheliler, ilk sorgularının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek. Soruşturma kapsamında kimlerin tutuklanacağını kimlerin serbest bırakılacağını hep birlikte göreceğiz.