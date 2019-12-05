Türkiye'nin En Güvenli Şehri Açıklandı: Eskişehir

Dünyanın en güvenli şehirlerinin listesi açıklandı. Türkiye'den sıralamaya giren Eskişehir, dünya sıralamasında 10'uncu oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi listenin başında yer alırken İstanbul, dünya sıralamasında 207. sırada kaldı.

Dünya üzerindeki en güvenli şehirleri açıklanırken, Türkiye'nin en güvenli şehrinin dünya sıralamasına 10. sıradan giren Eskişehir olduğu görüldü. Listede Türkiye'den 4 şehrin daha yer aldığı kaydedilirken, listenin ilk sırasına Abu Dabi’nin yerleştiği görüldü. Megakent İstanbul ise sınıfta kalarak, 207. sırada yer aldı.

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, dünyanın farklı şehirlerinden basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl Eskişehir ile alakalı olarak basına 73 bin 474 haber yansıdığı tespit edildi. Listenin ilk sırasında yer alan Abu Dabi, ülkemizde 830 basın haberiyle gündemde yer alırken, daha çok Formula 1 haberleriyle ön planda olduğu görüldü.

Türkiye'den 4 şehir daha listede

Ajans Press'in, Numbeo verilerinden elde ettiği bilgilerle dünya üzerindeki en güvenli şehirlerin listesi belirlendi. Türkiye'den Eskişehir'in ilk 10'da yer alması dikkat çekerken, Türkiye'den listeye giren diğer güvenli şehirler; Bursa (27) , İzmir (49), Ankara (140), İstanbul (207) olarak kaydedildi.

Dünyanın en güvenli şehri Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi oldu. Listede ilk on içerisinde yer alan diğer şehirler ise Doha, Quebec City, Taipei, Münih, Dubai, Zürih, Bern, Hong Kong ve Eskişehir oldu.