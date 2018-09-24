Türkiye Genelinde Bu Hafta Google'da En Çok Yapılan 30 Arama

1 dk okuma süresi
65
17
10
5
4
Türkiye'de dizi sezonunun açılmasıyla birlikte, yeni sezon dizileri de Google aramalarındaki yoğunluğunu hissettirmiş görünüyor.

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aralamaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalar bu kez de bizleri şaşırtmayarak, dizi sezonunun açıldığı günlerde dizi isimleriyle dolmuş durumda.

Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir.

Google Arama Trendleri (17/24 Eylül 2018)

  1. Sonbahar ekinoksu
  2. Çukur yeni sezon
  3. Sedanur
  4. Sen Anlat Karadeniz
  5. Ufak Tefek Cinayetler


     
  6. Aşure Günü
  7. İstanbullu Gelin
  8. Erkenci Kuşlar
  9. Avlu
  10. Aleyna Tilki


     
  11. Söz yeni sezon
  12. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  13. Demet Özdemir, Can Yaman
  14. Teknofest
  15. Konkordato nedir


     
  16. İsmail Devrim
  17. KYK yedek sonuçları
  18. Bizim Hikaye
  19. DGS sonuçları
  20. İstiklal Marşı


     
  21. Ferdi Merter
  22. Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü
  23. OVP, Berat Albayrak
  24. Kızım dizisi
  25. Enis Berberoğlu


     
  26. Bir Zamanlar Çukurova
  27. Merve Taşkın
  28. Nobel Barış Ödülü
  29. Gaziler Günü
  30. Fahriye Evcen
Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/googleda-en-cok-yeni-dizi-sezonunu-aradik-40965668
Etiketler: google
65
17
10
5
4
Emoji İle Tepki Ver
65
17
10
5
4