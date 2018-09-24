Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aralamaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalar bu kez de bizleri şaşırtmayarak, dizi sezonunun açıldığı günlerde dizi isimleriyle dolmuş durumda.
Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir.
Google Arama Trendleri (17/24 Eylül 2018)
- Sonbahar ekinoksu
- Çukur yeni sezon
- Sedanur
- Sen Anlat Karadeniz
- Ufak Tefek Cinayetler
- Aşure Günü
- İstanbullu Gelin
- Erkenci Kuşlar
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- Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Demet Özdemir, Can Yaman
- Teknofest
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- KYK yedek sonuçları
- Bizim Hikaye
- DGS sonuçları
- İstiklal Marşı
- Ferdi Merter
- Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü
- OVP, Berat Albayrak
- Kızım dizisi
- Enis Berberoğlu
- Bir Zamanlar Çukurova
- Merve Taşkın
- Nobel Barış Ödülü
- Gaziler Günü
- Fahriye Evcen