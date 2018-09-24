Türkiye'de dizi sezonunun açılmasıyla birlikte, yeni sezon dizileri de Google aramalarındaki yoğunluğunu hissettirmiş görünüyor.

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aralamaları belli oldu. Genellikle ülkenin o günkü gündeminin yön verdiği aramalar bu kez de bizleri şaşırtmayarak, dizi sezonunun açıldığı günlerde dizi isimleriyle dolmuş durumda.

Dilerseniz ilk 30 sıraya beraber göz atalım fakat unutmadan da belirtelim; aramalara Facebook, Twitter gibi genel geçer aramalar dahil edilmemiştir.

Google Arama Trendleri (17/24 Eylül 2018)