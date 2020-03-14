Türkiye Günde 1 Milyon Adet Tek Kullanımlık Maske Üretiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na (MKEK) ait maske fabrikasını ziyaret etti. Bakan Varank günlük tek kullanımlık maske üretim kapasitesinin 1 milyon adet olduğunu açıklayarak fırsatçı kişilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKEK'e ait maske fabrikasını ziyaret etti ve Türkiye'nin günde 1 milyon tek kullanımlık maske üretme kapasitesi bulunduğunu aktardı. Maske üretiminde şu an için arz fazlası olduğunu ancak fırsatçıların her dönemde olduğu gibi oldukça hassas olunan bu dönemde de ortaya çıkabildiğini anlatan Bakan Varank, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) maske filtrelerini hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattığını da ifade etti. Varank, "Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde bu maskelerin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarımız endişe etmesin

Varank, Covid-19 salgını nedeniyle maske konusunun gündeme geldiğinin altını çizerek, “Türkiye maske üretimi açısından büyük bir potansiyele ve alt yapıya sahip. Tek kullanımlık dediğimiz maskeleri Türkiye'nin günlük üretme kapasitesi 1 milyon adet, bunların ihracatını da yapabiliyoruz. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor. Vatandaşların maske konusunda endişe duymaması gerekiyor. Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Bu fırsatçılarla ilgili gerekli tedbirleri de Ticaret Bakanlığımız alıyor. MKEK de burada özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye'de bir ihtiyaç olmasa bile dünyada büyük bir talep var. MKEK'in oyuncu olarak piyasaya çıkması yurt dışında potansiyellerini ortaya çıkarabilecektir” sözlerini kullandı.

Bakan Varank ayrıca, tek kullanımlık maske üretim kapasitesinin günlük 2 milyona çıkabileceğini söyledi. Buna göre maskelerin ham maddesi olan kumaşların da günlük 8 milyon adete kadar üretimi desteklenebilecek. Sözlerini “İnşallah corona virüs hadisesini de en az zararla atlatmayı başaracağız. Biz hükumet olarak tedbirlerimizi alıyoruz ama vatandaşlarımızın da bu işi ciddiye almaları lazım. Vatandaşların hijyene, kişisel bakıma çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dönemde kalabalık toplantılardan uzak durulmalı. Vatandaşlarımız öncelikle kendi tedbirlerini alsınlar, daha sonra da hükumetimizin uyguladığı tedbirlere riayet etsinler.” şeklinde bitiren Varank salgın için alınan tedbirlerin son derece dikkatli bir biçimde yürütüldüğüne de vurgu yapmış oldu.