Ülkemizdeki Güneş Enerjisi Üretimi Artmaya Devam Ediyor

Yenilenebilir enerjiye geçişin yaygınlaşması ve çevre bilincinin artması ile birlikte Türkiye de bu alandaki yatırımlarını arttırmaya başladı. Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Berke Aygün'ün açıklamalarına göre ülkemiz, önümüzdeki sene güneş enerjisi üretiminde daha büyük bir yükselişe imza atacak.

Gelişen ve küreselleşen dünyada, hem kaynakların sınırılılığı hem de çevresel kirlilik faktörlerinden dolayı, yavaş da olsa ülkeler daha sürdürülebilir kaynaklara yönelmeye başladı. Bu ülkelerin en başında ise neredeyse %100 sürdürülebilir enerjiye sahip İzlanda yer alıyor.

Yenilenebilir elektrik enerjisi için ilk başvurulan yöntemlerden biri ise güneş enerjisi. Güneş enerjisi alanında daha önce diğer ülkelerin biraz gerisinde kalmış olsa da ülkemiz Türkiye, son zamanlardaki girişimleriyle güneş enerjisi ekipmanı üretimi ve kullanımında büyük artış göstermekte.

Sürdürülebilir enerji ülkemizde yükselişe geçiyor

Yaptığı güncel bir açıklamada Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Berke Aygün, yapılan girişimlerle Türkiye'deki güneş enerjisi kapasitesinin 6 bin megavat'a yükseldiğini belirtti.

Türkiye'de, güneş enerjisi ekipman üretimi sektöründeki yatırımcıların tüm risklere rağmen girişimlerine devam ettiğini belirten Aygün, açıklamlarına; "Her şeye rağmen Türk girişimcisi çözüm geliştirme konusunda son derece yaratıcı. Yerli üretici öngörülebilir bir pazarla birlikte kapasitesini tam kullanarak ihracat için fırsat yaratabilir ancak bunun için de teşvik edilmeye ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyor." ifadelerini ekledi.

Genel Sekreter Berke Aygün'e göre Türkiye'de sektörün gelişmesine yardım eden faktör lisanssız güneş santrali projeleri iken, sektörü gerileten faktörler ise projelerin devamının gelmemesi ve yeni kapasite açılmaması.

"Bu, güneş enerjisi sektörüne hareketlenme getirdi. Bizim bundan sonrası için de önerimiz, kamunun her yıl minimum 1 gigavatlık bir kapasiteyi sürekli yaratması yönünde. Bu sektörün önünü yalnızca Türkiye'de değil dünya ölçeğinde de açacaktır." açıklamalarında bulunan Aygün, 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılacak Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihalelerinin sektörde pozitif geri dönüşler elde ettiğini de ifadelerine ekledi.

2020 yılı Türkiye'nin güneş enerjisi için verimli bir yıl olacak

Türkiye'deki lisanslı ya da lisanssız, bireysel kullanım amaçlı güneş enerjisi ekipmanı kurulumunda 700 megavat'lık bir artış elde edileceğini öngören Aygün, bunun yeterli olmadığını belirterek açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bildiğiniz gibi Türk yatırımcısı dünyanın her yerinde proje yapma ve bitirme konusunda son derece başarılı. Türkiye'de yeterli kapasite olmaması durumunda yatırımcının yurt dışı yönelimi artarak devam edecektir. Güneş enerjisi ekipman üretiminde 2017'den bu yana yaşanan kısmi yavaşlamaya rağmen şu ana kadar yapılan yatırımların büyüklüğü 5,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Beklenen kapasitelerin açılması halinde yatırımcımız deneyim ve bilgisini elbette ülkemizin potansiyelini gerçekleştirmek için kullanacaktır."