Türkiye, Günün 4 Saatini Sosyal Medyada Geçiriyor

Sosyal medya kullanımı hayatımızın büyük bir kısmını ele geçirmiş durumda. Son yapılan araştırmalar sonucunda sosyal medya kullanıcılarının günün altıda birini sosyal medyada geçirdiği ortaya kondu. Bu süre 15-24 yaş grubunda ise 5 saate çıkıyor.
Araştırmaya katılan kişilerin %91’inin Facebook, %72’sinin Instagram ve %44’ünün ise YouTube hesabı olduğu da tespit edildi.
Herkesin sosyal medyayı aynı amaçla kullanmadığı da belirtilen araştırmada kullanıcıların sosyal medyayı kullanma amaçları da incelendi. Araştırma sonucunda sosyal medya hesabı sahiplerinin %88’inin fotoğraf paylaşma amacı varken %79’unun da takip ettiği insanların paylaşımlarını kontrol etmek için sosyal medyayı kullandığı ortaya çıktı. Bilgi almak için sosyal medya kullananların oranıysa %66 civarında.
Sosyal medyanın insanları yönlendirmesini de inceleyen araştırma, sosyal medya hesabı olanların %25’inin bir fenomeni takip ettiğini de ortaya koydu. Bu takipçilerin %28’i fenomenlerin sponsorluğunu yaptığı ürünleri satın alırken her üç kişiden biri de bu fenomenlerin tercihlerinden (öneri, satın alma davranışları) etkileniyor.