Türkiye Hava Yolları İçin Marka Tescil Başvurusu Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Haziran'da yaptığı 'Türkiye Hava Yolları' açıklamasının ardından marka için tescil başvurusu yapıldığı ortaya çıktı. Başvuru sayfasında başvuran kişi ya da kurumun bilgileriyse boş bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni’nde yaptığı bir açıklamayla yeni bir gündem yaratmıştı. Cumhurbaşkanı, uluslararası alanda Türkçeleştirme çalışmaları kapsamında Türk Hava Yolları’nın uçaklarında yer alan ‘Turkish Airlines’ ibaresinin ‘Türkiye Hava Yolları’ olacağını paylaşmıştı.

İsimde ‘Türk’ yerine ‘Türkiye’nin kullanılması kamuoyunun tepkisini çekerken bugün gelen yeni açıklamadaysa bu fikirden vazgeçildiği görülmüştü. Erdoğan, son açıklamasında Turkish Airlines’ın ‘Türk Hava Yolları’ olacağını paylaşmıştı. Öte yandan dünkü açıklamanın hemen ardından Türkiye Hava Yolları için marka tescili başvurusu yapıldığı görüldü.

Türkiye Hava Yolları için marka başvurusu yapıldı:

Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinde yer alan ‘2022/085425” numaralı başvuruda Türkiye Hava Yolları ismi için başvuruda bulunulduğu görüldü. Söz konusu başvuruda başvuruyu yapan tarafın bilgilerine yer verilmedi. Başvuru, kamuoyunun dikkatini çekerken başvuran bilgilerinin yer almaması nedeniyle de Türk Hava Yolları’nın yaptığı bir başvuru olmama ihtimali taşıyor. Ayrıca platformda Türk Hava Yolları'nın daha önceki başvurularında başvuran bilgisinde kendi adına yer verdiği görülüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu, dün açıklamanın hemen ardından yapılan başvuruda bugün yeni bir güncelleme geçti ve başvurunun şekli incelenmesinin tamamlandığını belirtti. Kurum, herhangi bir şekli eksiklik saptanmaması ve reddedilmemesi halinde başvurunun yaklaşık 3-4 ay sonraki Resmi Marka Bülteni’nde ilan edileceği bilgisine yer verdi. Başvuru, şu anda benzerlik araması işlemlerine tabi tutuluyor.