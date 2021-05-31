Türkiye, 2021’in İlk Çeyreğinde %7’lik Büyüme Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Türkiye, 2021 yılının ilk çeyreğinde %7’lik büyüme gösterdi. Büyümeye en çok katkıyı %12,2 büyümeyle imalat sanayii sağladı. Bakan Mustafa Varank, Twitter’da paylaştığı gönderiyle büyümenin pandemi döneminde yaşanmasına dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin 2021 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre Türkiye, geçen senenin aynı dönemine göre %7’lik bir büyüme gösterdi.

İmalat sanayii, %12,2 büyümeyle ülkenin genel büyümesine en büyük katkıyı sağlayan sektör oldu. Bakan Mustafa Varank ve Bakan Lütfi Elvan, açıklamalarıyla büyümenin pandemi döneminde yaşanmasına dikkat çekti.

Farklı sektörlerin büyümedeki payı:

Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetlerin incelenmesi sonucunda sektörlerin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre gösterdiği artış, şu şekilde oldu: zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,3; kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri %2,4 artış gösterdi.

Bakanların Twitter’dan verdiği tepkiler:

İlk çeyrekteki büyüme, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Zira aylar önce yorumlandığında %6,5’lik bir büyüme öngörülüyordu. Gelişmenin öğrenilmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden paylaştığı gönderiyle %7’lik büyümenin pandemi döneminde elde edilmiş olmasına dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise paylaştığı tweet’te “İlk çeyrekteki %7’lik büyümenin %56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi.” ifadelerini kullandı.