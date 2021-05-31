Türkiye, 2021’in İlk Çeyreğinde %7’lik Büyüme Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin 2021 yılının ilk çeyreğinde elde ettiği gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre Türkiye, geçen senenin aynı dönemine göre %7’lik bir büyüme gösterdi.
İmalat sanayii, %12,2 büyümeyle ülkenin genel büyümesine en büyük katkıyı sağlayan sektör oldu. Bakan Mustafa Varank ve Bakan Lütfi Elvan, açıklamalarıyla büyümenin pandemi döneminde yaşanmasına dikkat çekti.
Farklı sektörlerin büyümedeki payı:
Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetlerin incelenmesi sonucunda sektörlerin bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre gösterdiği artış, şu şekilde oldu: zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri %18,1, diğer hizmet faaliyetleri %14,4, sanayi %11,7, tarım %7,5; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,3; kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %3,7, finans ve sigorta faaliyetleri %2,9, inşaat %2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri %2,4 artış gösterdi.
Bakanların Twitter’dan verdiği tepkiler:
İlk çeyrekteki büyüme, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Zira aylar önce yorumlandığında %6,5’lik bir büyüme öngörülüyordu. Gelişmenin öğrenilmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden paylaştığı gönderiyle %7’lik büyümenin pandemi döneminde elde edilmiş olmasına dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise paylaştığı tweet’te “İlk çeyrekteki %7’lik büyümenin %56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi.” ifadelerini kullandı.