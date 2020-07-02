Katmerciler, Türkiye'nin İlk İnsansız Mini Tankını Üretecek

Savunma sanayiinin önemli isimlerinden bir tanesi olan Katmerciler, Türkiye'nin ilk insansız mini tankını üretmek için kolları sıvadı. Aselsan iş birliğinde üretilecek olan insansız kara aracı, ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilebilecek ve 2021 yılında da TSK envanterine eklenecek.

Türkiye, savunma sanayiine büyük önem veren ülkelerden bir tanesi. Ülkemizde çalışmalarını sürdüren onlarca şirket, savunma sanayii alanında etkili ve benzersiz araçlar üretme konusunda fazlasıyla iyi durumdalar. Şimdiyse Katmerciler, Türkiye'nin ilk insansız mini tankını TSK'nın envanterine kazandırmaya hazırlanıyor. Aselsan ile birlikte tasarlanan araç, bir uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor.

İnsansız kara araçları (İKA), pek çok ülkenin hayalini kurduğu bir araç ve sadece birkaç ülke İKA'ya sahip. Katmerciler ile Aselsan iş birliğinden çıkan İKA'lar da Türkiye'yi savunma sanayii konusunda birkaç adım daha öne taşıyor. Yerli bir araç olarak karşımıza çıkan İKA, benzerlerinden sıyrılmasını sağlayacak fazlasıyla etkili bazı özelliklere sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Karşınızda İKA

TSK'nın envanterindeki yerini alıp ordumuzun elini güçlendirecek olan İKA, ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilebiliyor. Örneğin bu araca gözetleme, keşif, hedef belirleme ve silah sistemleri entegre edilebiliyor. Otonom olarak kullanılabilen İKA, uydu üzerinden kontrol ediliyor ve her türlü zorlu koşul ve iklimde aktif olarak kullanılabiliyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, yeni oyuncağı ile 2021 yılında tanışma imkanı yakalayacak.

Katmerciler, bundan 3 yıl önce Uzaktan Kumandalı Atış Platformu'nu (UKAP) tanıtmıştı. İKA ile UKAP arasında da sıkı sıkıya bir bağ var. Şöyle ki Katmerciler, 3 yıl önce büyük beğeni toplayan UKAP üzerinde çok ciddi çalışmalar yürüttüler ve o aracı İKA haline getirdiler. Yapılan çalışmaların sonucunda da ortaya, paletli yapıya sahip olan insansız mini bir tank çıkmış oldu.

Türk mühendisliğinin bir harikası olarak TSK envanterine dahil olacak olan insansız mini tank, Aselsan'ın Sarp Dual Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ile donatılabiliyor. Bu silah sistemi, İKA'nın otomatik hedef belirlemesine ve bu hedefi yok etmesine yardımcı oluyor. Ön planda kullanılacak bir araç olacak olan İKA, gerekli görüldüğü durumlarda sıcak çatışmalarda gerekli olduğu durumlarda ise yaralıların tahliyesi gibi farklı amaçlarda kullanılabiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, bu projenin hem Türkiye hem de şirketleri için büyük bir önem arz ettiğini söyledi. İKA'nın Türkiye'ye savunma sanayii alanında boyut atlatacağını ifade eden Katmerci, İKA'ların TSK envanterine eklenmesiyle birlikte Türkiye'nin bu alanda sayılı ülkeler arasında yer alacağını sözlerine ekledi.