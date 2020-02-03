Turkcell, 5G alanındaki çalışmalarına hızla devam ederken, bu alanda geliştirdiği teknolojiyle televizyon yayıncılığında da dönüm noktası gerçekleştirdi. Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi Türkiye'de ilk kez Turkcell 5G test şebekesi üzerinden canlı yayın yapıldı.

Türkiye'deki spor kulüplerinin dijital dönüşümüne katkı sağlayan Turkcell, spor yayıncılığında da bir ilke imza atarak Türkiye'nin ilk 5G canlı yayınını gerçekleştirdi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi televizyondan gerçekleştirilen canlı yayında seyirciler, Türkiye'de ilk kez Turkcell 5G test şebekesi üzerinden bir canlı televizyon yayını izledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre; 5G alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdüren şirket, 5G teknolojisi için yine bir ilke imza atarak 5G üzerinden Türkiye'de ilk canlı TV yayınının gerçekleştirilmesini sağladı. Trabzon'dan yapılan ilk 5G TV canlı yayınında Turkcell’in 5G test altyapısının yanı sıra Piko TV tarafından geliştirilen yerli bir yazılım da kullanıldı.

Canlı yayının gerçekleşmesi için yayın kodlayıcısı ve batarya altyapısının bulunduğu, 5G teknolojisi sayesinde hafifletilmiş ve kolay taşınabilir özel bir sırt çantası kullanıldı. 5G teknolojisinin getireceği yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli veri iletim imkanı, canlı yayınların anlık olarak çok daha hafif ekipmanlarla kolayca yapılmasını sağlayacak ve izleyiciler, 4K, 8K gibi yüksek çözünürlüklü çekimlerle maç atmosferini evlerinde yaşayabilecek.

5G çalışmalarına hızla devam eden Turkcell, daha önce de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin tüm dijital altyapısını kurmuş ve Trabzonspor'un stadını 5G'ye hazır hale getirmişti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, Turkcell'in 5G teknolojisini kullanarak Türkiye'de televizyon yayıncılığı açısından yeni bir dönem başlattığını belirtti.

Sezgin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "5G hayatımızın hemen her alanına birçok yenilik getirecek. Bunun en önemli örneğini de Trabzonspor – Fenerbahçe maçı öncesi yaşadık. Bu maç öncesi gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk 5G canlı yayınıyla televizyon yayıncılığı açısından yepyeni bir dönem başladı. 5G’nin getirdiği yüksek teknolojiyi spor alanında da kullanarak futbolseverlerle buluşturmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.