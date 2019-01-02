İnternet servis sağlayıcıların AKK uygulamasına son vermesi sonrası yaşanan kaos ortamında, ülkemizdeki internet kullanımına ait istatistiklere göz atıyoruz.

AKK uygulamasının resmen sonlanmasıyla, ülkemizde internet kullanımının yaygınlaşmasını ve daha hızlı ve ekonomik bir internet deneyimi yaşayacağımızı umut ediyorduk. Ancak açıklanan fiyatlar, internet kullanıcıları tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

Süreç geçmişte olduğundan daha karmaşık bir hal almışken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu'nu yayınladı. 73.8 milyona toplam genişbant internet abone sayısıyla devasa bir internet ağı oluşmuş durumda. İşte Türkiye'nin internet kullanımına dair istatistikler...

Türkiye İnternete Nereden Bağlanıyor?

Türkiye ve Dünyanın Yaygınlık Karşılaştırması

Abone Başına İnternet Kullanımı

İnternet Hızımız Ne Durumda?

Ayda Ne Kadar Fatura Ödüyoruz?

İnternet Altyapısına Ne Kadar Yatırım Yapıldı?

Türkiye En Çok Neden Şikayetçi?