Türkiye'ye Tarihinin İlk Kasırga Felaketi Geliyor

Son yıllarda değişen hava koşulları dünya genelinde beklenmedik olaylara neden olurken, Türkiye için de 30 Eylül ve 1 Ekim günlerinde olası bir kasırga felaketi için tahmin yapıldı. Henüz Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama gelmese de batı kıyılarının büyük tehlike altında olduğu söyleniyor.

Anlık hava durumu tahminlerine göre Yunanistan’ın batısı ile İtalya yarımadasının arasında kalan İyonya Denizi’nde bir kasırga oluşuyor. Kasırganın yönünü değiştirmeden ilerlemesi durumunda, Türkiye’nin batı kıyılarındaki pek çok kenti vuracağı tahmin ediliyor.

Kasırganın en sert şekilde vuracağı şehirler arasında Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale bulunuyor. Eğer şiddeti karaya ulaştıktan sonra devam ederse, kasırganın Marmara Bölgesi üzerinden İstanbul’a kadar ulaşacağı söyleniyor. 30 Eylül Pazar ve 1 Ekim Pazartesi günlerinde etkisini göstermesi beklenen sıra dışı hava olayı hakkında henüz Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor, ancak 28 Eylül Cuma gününe kadar bir uyarı açıklaması bekleniyor.

Söz konusu kasırganın Yunanistan üzerinde şiddet kaybetmemesi ihtimali de var. Bu da ülkemize ulaştığı anda daha sert bir etki göstereceği şeklinde yorumlanıyor. Ayrıca kasırgayla gelmesi beklenen yağış Yunanistan’da gerçekleşmezse, Türkiye’nin batı kıyılarını metrekareye 100 kilogram düşecek kadar yoğun bir yağmur bekliyor.

Rüzgar hızının saatte 150 kilometre ulaşması beklenen kasırga, kıyı kesimlerde yüksek dalgalar da oluşturabilir. Rüzgar şiddeti konusunda özellikle İzmir’in büyük etki altında kalacağı söyleniyor.

Meteoroloji literatüründe, Akdeniz kökenli kasırgalara Tropical Medicane adı veriliyor. Tarihimizde ilk defa, genellikle Akdeniz’in orta kesimlerinde etkili olan bu kasırga türü için böylesine şiddetli bir uyarı yapıldı. Her şeye rağmen yapılacak resmi açıklamaları beklemekte fayda var. Detayları bildirmeye devam edeceğiz.