Türkiye’de Covid-19 Nedeniyle 5 İlde Karantina Kararı Çıktı

Koronavirüs pandemisinde vaka artışı nedeniyle ülkemizde 5 ilin bazı bölgelerinde yeni karantina kararları çıktı. Bu bölgelerde yaşayan kişilerin kurallara uyması, aksi takdirde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağı açıklandı.

Koronavirüs pandemisi tüm dünyayı büyük ölçüde etkilemeye devam ediyor. Yaz aylarında bir rahatlama sürecinden geçen Avrupa ülkeleri son günlerde yeniden kontrolleri sıkılaştırmaya başlarken, ülkemizde de koronavirüs pandemisinin artmaya başladığını görüyoruz. Şu anda bu konuda ülke genelinde büyük ölçülü tedbirler gelmese de bölgesel olarak önlemler alınmaya başladı.

Bu kapsamda bugün Türkiye’nin 5 ilinde karantina kararı çıkmaya başladı. Ordu, Kırklareli, Malatya, Burdur ve Kars’ta alınan bu karantina kararı, pek çok sokak, mahalle ve köyde geçerli olacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan bu kararlara göre, karantina altına alınan bölgelerde kurala uymayan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Bugünkü koronavirüs tablosu nasıl oldu?

Türkiye’de bugün toplamda 117.005 Covid-19 testi yapıldı. Bu testler sonucunda hasta sayısı 1.812 olurken vefat sayısı ise 73 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum’da düzenlediği basın toplantısında “Kapalı alanlarda virüsün yayılım imkanı genişleyecek çünkü mesafeyi kontrol etmekte daha fazla zorluk çekeceğiz. Özetle sonbahar ve kış, koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz, işin ciddiyeti ortaya çıkar. Grip virüsü de tıpkı koronavirüs gibi solunum yoluyla bulaşmaktadır. Şayet koronavirüs grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşacaktır. Aynı tedbirlerle ikisinden de korunabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

“Dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerinde”

Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre Covid-19’un bugüne dek en az 39 milyon kişiye bulaştığını söyleyen Koca, bu sayının en başta sadece 1 olduğunu hatırlattı. Bakan Koca, “Koronavirüs dünyaya o bir kişiden yayıldı. O bir sayısı 39 milyona ulaştı. Aramızda sadece bir koronavirüs taşıyıcısının olması, bu izole edilmediği sürece riskin devam ettiği anlamına gelir. Bulaşma riski açısından baktığınızda tüm dünyada toplam aktif vaka sayısı geçmiş aylara kıyasla kat kat fazladır. Dün tüm ülkelerce son 24 saatte tespit edilip bildirilen yeni vaka sayısı 429 bin 122'dir. Bunların çoğu şikayet üzerine tanı konan kişilerdir. Tahminlere göre, halen dünyadaki aktif vaka sayısı 70 milyonun üzerindedir.” şeklinde açıklama yaptı.