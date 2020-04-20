Türkiye, Koronavirüs Vaka Sayısında Çin’i Geçti

Koronavirüs salgınının başlangıç noktası Çin, vaka sayılarında geriye gitmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye, koronavirüse yakalanan hasta sayısında Çin’i geride bıraktı.

Tüm dünyanın ortak sorunu haline gelen koronavirüs pandemisi ülkemizde de son günlerde bir yavaşlama yaşamış olsa da yayılmaya devam ediyor. Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, son dönemde vaka sayılarını kontrol altına aldığını açıklıyordu. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki resmi koronavirüs vaka sayısını açıklamasının ardından, vaka sayısı bakımından Çin’i geçtik.

Çin’de şu ana kadar tespit edilen 83.805 COVID-19 vakası bulunurken, ülkemizde 86.306 vaka bulunuyor. Geçtiğimiz gün İran’ı da geçen ülkemiz, ABD ve Avrupa ülkelerinden sonra en çok koronavirüs vakasının görüldüğü ülke oldu. ABD, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin ardından en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 7. ülke olan Türkiye, bu süreçte 2.017 kişiyi salgın nedeniyle kaybetti. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarının bu kadar yüksek olmasının bir başka sebebi ise çok sayıda test yapılmasından kaynaklanıyor olabilir. Pek çok ülkede yeterli sayıda test yapılmadığı için virüs çok yaygın olsa da bilinemiyor.

İlk çıktığında Çin’deki insanları enfekte ederek ilerleyen virüs, Çin hükümetinin aldığı katı önlemler sonucunda kontrol altına alınmıştı. Son 1-2 aydır çok az vaka artışı görülen ülke, tüm vatandaşlarını anlık olarak kontrol eden bir sistem kullanıyor. Ülkemizde de son günlerin vaka sayılarında düşüş yaşansa da vaka sayısı hala artmaya devam ediyor.

Dünya’da son durum ne?

Açıklanan resmi rakamlara göre 2.394.278 kişiye bulaşan COVID-19, toplamda 164.937 insanın ölmesine neden oldu. Salgının en çok enfekte ettiği ülke 755.533 kişiyle ABD olurken, ABD’nin ardından 5 büyük AB üyesi ülke geliyor.