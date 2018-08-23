Bitcointalk.org'daki bir yazım hatası sonucunda ortaya çıkan “HODL” teriminden tutun, “Bitcoin” ve kripto para anlamına gelen “cryptocurrency” kelimelerinin Google Trendler sonuçlarına göre arama oranlarında düşüş var. Küresel çapta olan bu ilgi kaybının ülkemizde hangi durumda olduğuna yakından bakalım.

Google Trendler, size insanların ilgi düzeyleri hakkında oldukça somut veriler sunan bir hizmettir. Bu serviste Google üzerinde aratılmış terimlerin ne kadar ilgi gördüğüne dair istatistik verileri elde edebilirsiniz.

2017 yılının son döneminde astronomik miktarlarda yükseliş kaydeden kripto paralar, özellikle 20.000 dolara ulaşan Bitcoin’in eski günlerinden eser yok. Yine de bu teknolojinin gelecek vadetmesi, finansal değerlere bağlı değil. Çünkü kripto paralar artık yatırım yerine değişim aracı olarak tartışılmaya başlandı. Tüm bunlara rağmen altından daha etkin bir yatırım aracı olduğunu unutmamamız gereken bir Bitcoin etmeni var. Bitcoin tek başına genel kripto para piyasası rezervinin %50’sinden fazlasını elinde bulunduruyor.

Kripto paralara yatırım yapmak için dünyanın farklı köşelerinden insanların fikir paylaşımında bulunduğu bitcointalk.org platformunda, bir yazım hatası sonucu ortaya çıkan “HODL” kelimesinde de ilgi kaybı yaşanıyor. HODL, aslında HOLD yani bekletmek, tutmak ya da saklamak anlamına gelen bir terim olarak kripto para literatürüne geçti. 2018’in başından bu yana değerlenmeyen kripto para dünyasındaki rezervleri uzun süre elinde tutmak insanlara mantıksız geldiğinden olsa gerek, bu kelimeye ilişkin Google aramalarında da ciddi bir düşüş yaşandı.

John McAfee gibi kripto para piyasasına ilişkin analizleriyle tanınan kişiler, Bitcoin’in Haziran 2018’de tekrar 15 bin dolar barajına ulaşacağına inanıyorlardı. Kripto para piyasalarındaki stresin en büyük kaynağı, ABD gibi kapital pazarlardaki yasal düzenlemeler.

Türkiye'ye ilişkin ilgi kaybının çok olmasının bir diğer nedeni ise dolar ve TL arasındaki uçurumun artması. Geçtiğimiz haftalarda TL'nin değer kaybından dolayı uçuşa geçen doların değerlenme hızı, Bitcoin'in değerlenme hızını geçmişti. Hal böyle olunca Türk yatırımcılar, Bitcoin ve diğer kripto paralarını daha pahalıya almaya başladılar. Sizin için Google Trendler sonuçlarına göre kripto paralara duyulan ilgilinin, Türkiye'de ne düzeyde olduğunu analiz ettik. İşte sonuçlar:

"Kripto Para" aramalarındaki ilgi düzeyi:

Aralık ayının başından, Mayıs ayının sonlarına kadar normal seviyenin üzerinde olan arama oranları, Temmuz sonu itibariyle ciddi düşüş kaydetti.

"Bitcoin" aramalarındaki ilgi düzeyi:

Kripto para terimi aramalarına endeksli olarak Bitcoin'e yönelik de azalaın ilgi var.

"HODL" aramalarındaki ilgi düzeyi:

Aynı şekilde HODL terimi de Aralık 2017'de zirve yapmıi ve sonra düşüşe geçmiş görünüyor.

"Ethereum" aramalarındaki ilgi düzeyi:

Ethereum'un kararlı yapısı, son dönemdeki değer kayıplarıyla kırılsa da Türkiye'deki ilgililerin Ethereum'a daha meraklı oldukları kesin.

"Kripto para madenciliği" aramalarındaki ilgi düzeyi:

Yatıımlarından kısa sürede sonuç almayı bekleyen Türk yatırımcılar, bu sonucu göremeyince Mayıs ayı dolaylarında kripto para madenciliğine yönelik ilgiliyi arttırmışlar. Bu durum kripto paralarla gelir elde etmek için tek yöntemin yatırım olmadığına yönelik geç bilgilenmeden de kaynaklanabilir.