Türkiye'nin İlk Mars Keşif Aracının Uluslararası Başarısı

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ÖzÜ Rover Takımı, Türkiye'nin ilk Mars Keşif aracını tasarlayarak uluslararası bir başarıya imza attı.

Hope (Umut) adını verdikleri yeni keşif aracı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde düzenlenen ve robotik alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan URC'ye (University Rover Challenge) katılan ekip, 16 ülke ile 93 takım arasındaki değerlendirme ve eleme sonucunda yarışmada finale yükseldi. Kızıl gezegen Mars'ı keşfedecek yeni nesil keşif ve gezgin aracı tasarlama ve inşa etme konulu bu uluslararası etkinlik, tüm dünyadan katılıma açık.

ÖzÜ Rover Takımı 2014 yılından bu yana keşif araçları geliştirirken, Ekim 2019'da yeni bir gezgin geliştirmek üzere çalışmalara başladı. Yapılan halk oylamasıyla "Uzay her zaman yeni yerlerin ve değerlerin keşfi için insanlığa umut olmuştur” önerisinin en çok oyu almasıyla yeni gezgine Hope (Umut) adı verildi. Takım ABD'de gerçekleşecek olan URC'ye ve Polonya'nın ev sasipliği yaptığı ERC'ye (European Rover Challenge) katılabilmek için başvuruda bulundu. ERC'de ön eleme sürecini geçen ÖzÜ Rover Takımı, URC'de finale kalmayı başardı. Koronavirüs nedeniyle çalışmalarına evden devam eden ekip, Eylül 2020'de yapılacak olan yarışma için bekliyor. Türkiye'den yalnızca üç takım URC'ye katılabilmişti.

Özyeğin Üniversitesi Robotik Laboratuvarı direktörlerinden Dr. Öğretim Üyesi Özkan Bebek'in danışmanlığında kurulan ÖzÜ Rover Takımı, robotik alanında araştırma yapmak isteyen lisans öğrencilerine ortam sunarak geliştirdikleri projelerle onları gelecekteki meslek hayatlarına hazırlıyor. Robotik Laboratuvarında gezegen gezginleri üzerine araştırma ve geliştirme projeleri konusunda çalışmalar yürüten lisans öğrencileri, kuruluşundan beri dört farklı robot ile European Rover Challenge'da ülkemizi başarıyla temsil etti. Takım, geçen yıl 16 farklı ülkeden 56 takımın yarıştığı ERC-2019'da Theia II isimli gezginleri ile 13. sıraya yerleşti.

Özyeğin Üniversitesi'nde eğitimini farklı alanlarda sürdüren öğrencilerden oluşan takımda Makina Mühendisliği'nden Suavi Yıldırım, Ahmet Emre Toprak, Alp Çamsakız, Ataberk Yapıcı, Burcu Kaya, Mehmet Emil ve Ozan Aktürk, Bilgisayar Mühendisliği'nden Ahmet Çağatay Savaşlı, Berkecan Koçyiğit, Damla Tütüncü, Deniz Uğur, İsmail Can Yağmur ve Salih Metin Arkanöz, Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden Tuğberk Nurtan, Mert Birgün ve Zeynep Yılbırt, Endüstri Mühendisliği'nden Asena Ayşe Gevşek, Atahan Çaldır ve Özge Özcan ile İşletme bölümünden Zeynep Örüklü yer alıyor.

Gezegen Gezgini Ne İşe Yarar?

Gök cisimleri üzerinde araştırma yapmak için geliştirilen Gezegen gezginleri, insansız kara araçları, çoğunlukla Mars ve Ay üzerinde inceleme yapmak amacıyla tasarlanan robotlardır. Bu amaçlar doğrultusunda tasarlanan gezginler, zorlu koşullara dayanabilecek bir yürür sistem, astronotlara yardımcı olabilecek çeşitli ekipmanları kaldırabilme özelliğine sahip robotik kol, çeşitli sensörler ve görüntü aktarımı için yüksek çözünürlüklü kameralar gibi ekipmanlar taşımaktadır. Gezegenlerin yüzeylerinde yapılan araştırmaların temel amacı, geçmiş dönemde var olan ya da varlığını devam ettiren yaşamı tespit etmektir.