Türkiye, Milli Hibrit Lokomotifiyle Dünyada Dördüncü Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Türkiye, azaltılmış yakıt tüketimi ve daha düşük işletme maliyeti sunan hibrit manevra lokomotif ile dünyada bu teknolojiye sahip Fransa, Japonya ve Çin'in ardından dördüncü ülke oldu," açıklamasında bulundu.

Turhan yaptığı açıklamada teknolojik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan "milli ve yerli üretim" seferberliği doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi vererek, Türkiye'nin ilk "milli hibrit manevra lokomotifi"ndeki yerlilik oranının yüzde 60'ı bulduğunu bildirdi.

Turhan, Tasarım çalışmaları TCDD Taşımacılık önderliğinde tamamlanan ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ile ASELSAN iş birliğiyle üretilen Türkiye'nin yeni nesil ilk "hibrit manevra lokomotifi"nde amaçlanan yerlilik oranının önce yüzde 80, nihayetinde de yüzde 100 olduğunu söyledi. Ardından lokomotifin ilk örnek üretiminin tamamlandığını dile getirdi.

Yakıt Tasarufu Yüzde 40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) standartlarında üretilen lokomotifin, gelecek yıl testlerinin tamamlanmasının ardından TCDD Taşımacılık araç filosuna katılacağı bilgisini verdi ve lokomotifin yüzde 40 yakıt tasarrufu sağladığını söyledi.

Turhan, daha düşük akustik gürültü seviyesi ve azaltılmış yakıt tüketimiyle daha düşük işletme maliyetine sahip lokomotifi yurt içinde kullanmanın yanı sıra ihraç etmeyi de planladıklarını bildirdi.

Son 16 yılda demiryolu sektöründe bütün imkânları, yerli ve milli üretim için seferber ettiklerinin altını çizen Turhan, bu süreçte güçlü insan kaynağına, bilgi birikimine, sektörde faaliyet gösteren bütün kuruluşlara, sanayicilere ve tecrübelerine güvendiklerini belirtti.

Turhan, raylara inen milli lokomotif için 7 şehirde 20'ye yakın firmadan parça tedarik edildiğini dile getirerek, TCDD Taşımacılık, TÜLOMSAŞ, ASELSAN ve sanayicilerin el ele verip uyum içinde çalışarak Türkiye'nin, dünyada hibrit demiryolu aracına sahip Fransa, Japonya ve Çin'in ardından dördüncü ülke olmasını sağladıklarını kaydetti.

Lokomotifin hibrit olduğuna dikkat çeken Turhan, "Daha da önemlisi, istendiğinde elektrik şebekesinden şarj edilebiliyor, bütün bunları alt alta koyduğunuzda hibrit lokomotifimiz en çevre dostu demiryolu aracı" dedi.