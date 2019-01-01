Türkiye Nasıl Bu Kadar Plastik Çöp İthal Edebiliyor?

Geri dönüşüm konusunda sürekli olarak eleştirilen Türkiye, İngiltere'den en fazla plastik çöp ithal eden ikinci ülke konumuna gelmiş durumda.

Evet, başlıkta görmüş olduğunuz bilgi doğru; Türkiye, İngiltere’den en fazla plastik çöp alan ikinci ülke haline gelmiş durumda. Peki nasıl oldu da Türkiye, geri dönüşümün en önemli malzemesi olan plastik çöpleri bu kadar fazla ithal edebilecek duruma geldi. Bunun en büyük nedeni Çin’in almış olduğu bazı kararlar.

En baştan başlamak gerekirse; İngiltere son birkaç yıldır plastik çöplerinin tamamına yakınını Çin’e ihraç ediyordu. Ancak bir yıl kadar önce Çin, yurt dışından çöp alınmasını yasaklayan yeni bir yasa çıkardı. Bu yasa, her yıl yüz binlerce ton plastik çöp ortaya çıkaran İngiltere’de çöp dağları oluşacağı şeklinde yorumlandı.

Ancak İngiltere’de çöp dağları oluşmuş değil. Zira Çin’in çekilmesiyle ortaya çıkan boşluk, diğer ülkeler ile kapatılmış durumda. Başta Malezya ve Türkiye olmak üzere pek çok ülke, geri dönüşüme katarak gelir elde etmek için İngiltere’den plastik çöp almaya başladı. Malezya, İngiltere’den 100 bin tonun üzerinde çöp ithal ederek listede birinci sırada bulunuyor.

Türkiye ise 2017-18 döneminde İngiltere’den 80 bin ton plastik çöp ithal ederek ada ülkesinden en fazla plastik çöp alan ikinci ülke konumunda bulunuyor. Bu çöpler, işlenerek yeniden kullanılabilir hale getiriliyor. Böylece plastik, petrolün işlenmesine göre daha ucuza elde edilebiliyordu.

Malezya’nın gelecek planları arasında İngiltere’den alınan plastik çöp miktarının azalması bulunuyor. Nedeni ise ülkede bu kadar çöpü geri dönüştürebilecek tesisin bulunmaması. Bu durum, Çöp ihracatı konusunda İngiltere’nin bir numaralı müşterisi olabileceği anlamına geliyor. Gelecekte neler olacağını bekleyip göreceğiz.