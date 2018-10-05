Türkiye'nin İlk Elektrikli İtfaiye Aracı 2020'de Karşımızda

1974'de kurulan Volkan İtfaiye öncülüğünde gerçekleşecek proje, 2020'de Almanya'da düzenlenecek olan fuarda görücüye çıkacak.

1974'te İsa Tecim tarafından kurulan ve öncelikle küçük çaplı itfaiye araçları üreten, sonrasında büyükşehir belediyelerinin araç taleplerini karşılayacak seviyeye gelen Volkan İtfaiye, büyük bir projeye imza atmak üzere.

2002'de ilk kez Dubai ve Pakistan'a yaptıkları ihracatın ardından dünyada da söz sahibi olmaya başlayan şirket bugünlerde elektrikli itfaiye aracı üzerinde çalışıyor. 40 farklı ülkeye araç ihraç eden ve alanında dünyanın en büyük 4 firmasından biri olan şirket, 2.5 milyon euro devlet desteği ile 60 metrelik kurtarma ve söndürme merdiveni de geliştirmişti.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki üretim fabrikasında 3. Havalimanı için araç geliştirmekte olan şirket, bir yandan da elektrikli itfaiye aracıyla ilgili proje çalışmalarını sürdürüyor. Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı Tecim, yaklaşık 44 yıldır bu sektörde olduklarını ve Türkiye'yi şu an sektörün lider konumuna getirmeyi başardıklarını berlitti.

Tecim'in açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda 100 bin liraya bir kamyon alıyoruz, üzerine koyduğumuz 60 metre merdiven ve söndürme sistemleriyle satış fiyatı 1 milyon lira oluyor. 900 bin avroluk değer katıyoruz. Bu pek çok sektörde yoktur.Eskiden havaalanları için yaptığımız araçların sadece üst ekipmanlarını biz yapıyorduk. Şimdi şasiyi de biz yapar hale geldik. İthalat oranımızı yüzde 40'a düşürdük. 410 bin avroya aldığımız kabini olmayan kamyonu bugün kendimiz üreterek 250 bin avroya mal ediyoruz. Bu bize yetmiyor.

Şimdi tamamı yerli elektrikli itfaiye aracı için çalışıyoruz. Avrupa'da emisyonu düşük araç tercihi var. Bu pazar için motoruyla, merdiveniyle, pompasıyla tamamı yerli, elektrikli bir itfaiye aracı geliştiriyoruz. Bu uzak bir hedef değil. 2020 yılında Almanya'daki sektör buluşması olan Interschutz Fuarı'nda bu elektrikli aracı sergileyeceğiz. Aselsan'ın ürettiği elektrikli motoru kullanacağız. Onlarla ön mutabakatımız var. Bu alanda dünyadaki rakiplerimiz de çalışıyor. Şu anda bir firma var onunla yarış halindeyiz."