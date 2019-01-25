  • Türkiye'nin 2023 Yılına Ait İnternet Planları Ortaya Çıktı

Türkiye'nin 2023 Yılına Ait İnternet Planları Ortaya Çıktı

1 dk okuma süresi
59
16
10
5
4
Türkiye'nin gelecek 5 yıl içerisinde seyredeceği yol haritası ve planları bir bir ortaya çıkıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2019-2023 Stratejik Planı'nı yayınladı. 5 yıl içerisinde toplam 12.5 milyon genişbant internet abonesinin 20.3 milyona, 2.6 milyon fiber abonesinin ise 4.2 milyona çıkması bekleniyor. Buna karşın geçecek olan 5 yıl içerisinde internet kullanıcılarının sadece 5'te birinin fiber abonesi olması oldukça yetersiz bir hedef.

İşte 2023 Stratejik Planından Dikkat Çekenler

  • 11.5 milyon sabit telefon sayısı 2023'te 4.8 milyona düşecek.
  • 79 milyon mobil abone sayısının 2023'te 92.3 milyona ulaşması bekleniyor.
  • Toplam 345 bin 275 kilometre boyutundaki fiber altyapı uzunluğu, 2023'te 550 bin kilometreye çıkacak.
  • Ülke nüfusuna göre internet abone oranımız şu an %16. 2023'te ise bu oran %23 olacak.
  • An itibarı ile Türkiye'de 6.3 milyon güvenli internet kullanıcısı var. Bu rakamın 7.5 milyona ulaşması bekleniyor.
  • Şebekelerde yerli malı belgeli ürün kullanımı %10 seviyelerinde. Bu alanda 4 yılda patlama bekleniyor. Hedeflenen oran %50.

Sabit Telefon Abone Sayısı (2009-2023) 

Mobil Telefon Abone Sayısı (2013-2023)

Temel Performans Hedefleri (2019-2023)

Kaynak : https://www.haberturk.com/iste-turkiyenin-iletisimde-2023-hedefleri-2302366-teknoloji
Etiketler: türkiye, 2023
59
16
10
5
4
Emoji İle Tepki Ver
59
16
10
5
4