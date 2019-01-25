Türkiye'nin 2023 Yılına Ait İnternet Planları Ortaya Çıktı

Türkiye'nin gelecek 5 yıl içerisinde seyredeceği yol haritası ve planları bir bir ortaya çıkıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2019-2023 Stratejik Planı'nı yayınladı. 5 yıl içerisinde toplam 12.5 milyon genişbant internet abonesinin 20.3 milyona, 2.6 milyon fiber abonesinin ise 4.2 milyona çıkması bekleniyor. Buna karşın geçecek olan 5 yıl içerisinde internet kullanıcılarının sadece 5'te birinin fiber abonesi olması oldukça yetersiz bir hedef.

İşte 2023 Stratejik Planından Dikkat Çekenler

11.5 milyon sabit telefon sayısı 2023'te 4.8 milyona düşecek.

79 milyon mobil abone sayısının 2023'te 92.3 milyona ulaşması bekleniyor.

Toplam 345 bin 275 kilometre boyutundaki fiber altyapı uzunluğu, 2023'te 550 bin kilometreye çıkacak.

Ülke nüfusuna göre internet abone oranımız şu an %16. 2023'te ise bu oran %23 olacak.

An itibarı ile Türkiye'de 6.3 milyon güvenli internet kullanıcısı var. Bu rakamın 7.5 milyona ulaşması bekleniyor.

Şebekelerde yerli malı belgeli ürün kullanımı %10 seviyelerinde. Bu alanda 4 yılda patlama bekleniyor. Hedeflenen oran %50.

Sabit Telefon Abone Sayısı (2009-2023)

Mobil Telefon Abone Sayısı (2013-2023)

Temel Performans Hedefleri (2019-2023)