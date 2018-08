ABD ile aramızdaki gerilimin bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği boykot çağrısı, ABD basınının gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın uyguladığı yaptırımlar ve dolar kurundaki artışın ardından ABD'de üretilen teknoloji ürünleri için boykot çağrısında bulunmuştu. Ülkemizde de basında uzunca konuşulan haber, ABD'de özellikle teknoloji haberleri yapan basın organlarında gündeme oturdu. Pek çok haber sitesi 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ürünleri İçin Boykot Çağrısı Yaptı' başlığıyla habere yer verdi.

TechCrunch yayınladığı haberde, Erdoğan'ın 'iPhone kullanmayın' söylemini 'ironik' olarak tanımladı ve 2016'da gerçekleşen darbe girişiminde Erdoğan'ın FaceTime kullanarak destek için çağrı yaptığını ve iPhone kullanımının Erdoğan'a yardımcı olduğunu vurguladı.

Yayınlanan haberlerde aynı zamanda Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybına ve iki ülke arasındaki gerilimin, geçtiğimiz sene Trump'ın uyguladığı vize yasağına dayanan mazisine de değinildi.

Dolar her ne kadar düşüşe geçmiş olsa da ABD ile aramızdaki gergin hava durumunu koruyor. Çözüm için şu an her iki lider de herhangi bir kapı aralamış değil ve bu durum da özellikle ekonominin hareketli günler geçirmesine neden oluyor. Trump'ın Türkiye hakkındaki tehditvari konuşmaları göz önüne alınırsa bu durum bir süre daha devam edecek gibi duruyor.