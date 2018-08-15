Türkiye'nin ABD'ye Uyguladığı Yaptırımın Miktarı Belli Oldu

Türkiye ve ABD arasındaki ticari savaşta, Türkiye’nin uyguladığı yaptırımlar kesinleşiyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu yaptırımların ABD’yi ne kadar zarara uğrattığını açıkladı.

ABD ve Türkiye arasında, ABD’nin Rahip Brunson’u bahane ederek başlattığı gerilimin ateşi sürüyor. İlk olarak karşı taraftan gelen ticari yaptırımlara bu hafta Türkiye’den de yanıt geldi. Dolar kuru hafta sonundaki Asya piyasalarının da açılışıyla bir anda 7 TL’nin üzerine fırlamıştı. Türkiye’nin boykot çağrısı ve yaptırım kararlarından sonra 6 TL’nin altına kadar geriledi.

Söz konusu yaptırım kararları, ABD’den ithal edilen hemen hemen her ürünün ek vergilere tabi tutulmasıyla hayat buldu. Bu vergilerin üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar, halkı yerli firmaların ürünlerini almaya teşvik etti. Aradan geçen kısa süre sonra ABD’ye uygulanan yaptırımların miktarı da belli oldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. 533 milyon dolarlık ek vergi ile karşılık verdik" dedi. Pekcan, "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz. ABD'nin demir çeliğe ek vergi kararı ABD'li ihracatçıyı da olumsuz etkiler.” açıklamasında bulundu.

Uluslararası piyasada ABD’nin alternatifsiz bir seçenek olmadığına değinen Bakan Pekcan, “ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, yaptırımların maddi tutarını açıkladıktan, yeni ticari birlikteliklerin sinyalini verdikten sonra adil ticaretten yana bir profil çizileceğini söyledi. Ayrıca Pekcan, demir ve çelik konusunda ABD’nin net ithalatçısı konumunda olduğumuzu da sözlerine ekledi.