Ülkemizde Satılan Akıllı Telefonların Yüzde Kaçı Yerli Malı?

iPhone boykotu çağrısı sonrasında, Türkiye'deki yerli üretim telefonlarına dair ilgi tavan yaptı. Ülkemizdeki yerli üretimin ulaştığı pazar payına dair rakamlar da elimize ulaştı.

Türkiye bugünlerde teknoloji gündemi olarak iPhone boykotu ile yatıp kalkar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrasında on milyonlarca dolarlık iPhone siparişleri iptal edildi, Vestel'in hisseleri tavan yaptı ve son olarak bir milletvekili canlı yayında iPhone'unu çiğneyerek Samsung Galaxy Note9 satın aldı.

Tüm bunlar olurken, ülkemizin cep telefonu piyasasındaki hakimiyeti ve pazar payından da daha sık söz edilir oldu. Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, ülkemizdeki akıllı telefon pazar payının %17.6'lık büyümeyle 15.4 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

TEDER Başkanı Özeren, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şu anda cep telefonları satışlarının yüzde 40'ı GSM operatörlerinin mağazalarından yapılıyor. Yabancı cep telefonu şirketlerinin birçoğunun Türkiye'de Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Sadece ABD üretimli cep telefonlarının Türkiye'de Ar-Ge merkezi yok. Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar."

Türkiye'nin yakın coğrafyadaki ülkelere cep telefonu ihraç eder duruma geldiğini belirten ve bu potansiyelin artırılabileceğini savunan Özeren sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Ülkemizdeki yerli telefonların pazar payı %8-10 seviyesine ulaşmış durumda. Cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'sinin ABD menşeli cihazlardan oluşuyor. Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payı ise yüzde 60-65 dolarlarında."