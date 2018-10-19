11. Büyük Tatlı Su Kaynağımız Eber Gölü Haritadan Silindi

Afyon'da bulunan ve pek çok canlı türüne ev sahipliği yapan, göçmen kuşların da göç yolları üzerinde bulunan Eber Gölü ne yazık ki artık yok.

Afyonkarahisar Bolvadin'e bağlı olan Eber Gölü, Sultan Dağları'nın eteğinde yer alıyordu. Civar köylerin halkı da geçimlerini gölden ve gölün etrafındaki saz ve kamışlardan sağlıyordu. Gölden toplanan kamışlar yurt dışına yalıtım malzemesi olarak satılıyordu. Gölden çıkan balıklar ise köylülerin ekonomileri açısından önemliydi.

"BARİ TARIMA AÇILSIN"

Göle kıyısı bulunan göllerden Derekaravağ Köyü Muhtarı Yaşar Kandemir, gölü besleyen suların önünün göletler ve barajlar tarafından kesildiğini, gölde sadece yağmur yağarsa su biriktiğini söyledi. Şu anda sadece sazlık yetiştiğini söyleyen Kandemir, köylülerin zor durumda olduğunu söyledi. Kandemir'e göre bu alan topraksız köylülere verilerek herkesin kazanması sağlanabilir.

"EBER GÖLÜ BU SENE KAN AĞLIYOR"

Gölden üretilen sazları pazarlayan Habib Pınar, bölgede esas geçim kaynağının göl olduğunu, göl sayesinde geçinen dört belediye ve on üç köy olduğunu söyledi. Yağmur yağmazsa sazın da yok olacağını söyleyen Pınar, yaptıkları üretim sayesinde köylülerin işsiz kalmadıklarını ve ülkeye döviz geldiğini söyledi. O'na göre çözüm için Kütahya'dan gelen sular göle yönlendirilerek göl kurtarılabilir.