Türkiye'nin En Değerli Bankası Belli Oldu

Brand Finance'ın 2018 yılı rakamları açıkladı. Açıklanan 500 banka arasında Türkiye'nin en değerli banka markası Ziraat Bankası oldu.

Brand Finance, dünya çapındaki en değerli 500 bankayı açıkladı. Listenin başında tam 79.8 milyar dolarlık değeriyle Çin merkezli banka ICBC yer aldı. Türkiye'den listeye 9 banka girdi; zirvede Ziraat Bankası yer aldı.

Her yıl yayımladığı "Brand Finance Banking 500" listesinin 2019 ayağını meraklılarıyla buluşturan önemli analiz ve ekonomi şirketi Brand Finance'a göre Türkiye'nin en değerli ve pahalı bankası Ziraat Bankası oldu.

Küresel sıralamada 1.6 milyar dolarlık marka değeri elde eden Ziraat Bankası'nı, 1.30 milyar dolarlık değeri ile Garanti Bankası, 1.14 milyar dolarlık değeri ile İş Bankası takip etti.

Dünyanın en değerli ilk 10 banka markası:

ICBC China Construction Bank Agricultural Bank of China Bank of China Wells Fargo Bank of America ABD Citi ABD Chase ABD China Merchants Bank Çin HSBC İngiltere

Listenin Devamındaki Türk Bankaları